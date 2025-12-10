Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Ναυτικά ουκρανικά drones χτυπούν δεξαμενόπλοιο του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, δείτε βίντεο
Νέο πλήγμα σε πλοίο του ρωσικού σκιώδους στόλου πέτυχαν την Πέμπτη οι Ουκρανοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυτικά drones «Sea Baby» των μυστικών υπηρεσιών του Κιέβου χτύπησαν το δεξαμενόπλοιο «Dashan» στη Μαύρη Θάλασσα.
Το πλοίο, το οποίο φέρει τη σημαία των Νησιών Κομόρες, έπλεε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ουκρανίας με κατεύθυνση προς το τερματικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ και είχε απενεργοποιημένο τον αναμεταδότη του.
Το δεξαμενόπλοιο φέρεται να υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ το βίντεο που κυκλοφόρησε, δείχνει ισχυρές εκρήξεις κοντά στην πρύμνη, που το έθεσαν εκτός λειτουργίας.
