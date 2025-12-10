Ναυτικά ουκρανικά drones χτυπούν δεξαμενόπλοιο του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μαύρη Θάλασσα Drones Ουκρανία Ρωσία Δεξαμενόπλοιο

Το πλοίο, το οποίο φέρει τη σημαία των Νησιών Κομόρες, έπλεε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ουκρανίας με κατεύθυνση προς το τερματικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ και είχε απενεργοποιημένο τον αναμεταδότη του

Νέο πλήγμα σε πλοίο του ρωσικού σκιώδους στόλου πέτυχαν την Πέμπτη οι Ουκρανοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ναυτικά drones «Sea Baby» των μυστικών υπηρεσιών του Κιέβου χτύπησαν το δεξαμενόπλοιο «Dashan» στη Μαύρη Θάλασσα.

Το πλοίο, το οποίο φέρει τη σημαία των Νησιών Κομόρες, έπλεε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ουκρανίας με κατεύθυνση προς το τερματικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ και είχε απενεργοποιημένο τον αναμεταδότη του.

Το δεξαμενόπλοιο φέρεται να υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ το βίντεο που κυκλοφόρησε, δείχνει ισχυρές εκρήξεις κοντά στην πρύμνη, που το έθεσαν εκτός λειτουργίας.

СБУ уразили танкер «тіньового флоту» рф Dashan у Чорному морі

