Νέος ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
Ιαπωνία Σεισμός

Στην ίδια περιοχή με τη δόνηση των 7,6 βαθμών της Τρίτης

Σεισμική δόνηση 5,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα) στη βόρεια Ιαπωνία.

Το επίκεντρο είναι στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της νήσου Χονσού και το εστιακό βάθος είναι 36 χιλιόμετρα.

Η αρχική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού έδινε μέγεθος 6,5 βαθμών.

Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Η δόνηση σημειώθηκε στην ίδια ευρύτερη περιοχή με τα 7,6 Ρίχτερ της Δευτέρας. Περίπου 30 τραυματίες και υλικές ζημιές από τον σεισμό και το τσουνάμι είναι ο απολογισμός της δόνησης.
