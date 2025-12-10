Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Νέος ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
Στην ίδια περιοχή με τη δόνηση των 7,6 βαθμών της Τρίτης
Σεισμική δόνηση 5,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα) στη βόρεια Ιαπωνία.
Το επίκεντρο είναι στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της νήσου Χονσού και το εστιακό βάθος είναι 36 χιλιόμετρα.
Η αρχική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού έδινε μέγεθος 6,5 βαθμών.
Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
Η δόνηση σημειώθηκε στην ίδια ευρύτερη περιοχή με τα 7,6 Ρίχτερ της Δευτέρας. Περίπου 30 τραυματίες και υλικές ζημιές από τον σεισμό και το τσουνάμι είναι ο απολογισμός της δόνησης.
