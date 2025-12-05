Πανικός στη Βραζιλία: Φωτιά σε μηχάνημα φόρτωσης αποσκευών γέμισε καπνούς Airbus A320, έντρομοι οι 180 επιβάτες, δείτε βίντεο
Πανικός στη Βραζιλία: Φωτιά σε μηχάνημα φόρτωσης αποσκευών γέμισε καπνούς Airbus A320, έντρομοι οι 180 επιβάτες, δείτε βίντεο

Οι φλόγες άγγιξαν το αεροσκάφος που ήταν σε διαδικασία προετοιμασίας για απογείωση.

Πανικός στη Βραζιλία: Φωτιά σε μηχάνημα φόρτωσης αποσκευών γέμισε καπνούς Airbus A320, έντρομοι οι 180 επιβάτες, δείτε βίντεο
Πανικός προκλήθηκε την Παρασκευή σε αεροδρόμιο της Βραζιλίας όταν ξέσπασε φωτιά σε μηχάνημα φόρτωσης αποσκευών δίπλα σε ένα Airbus A320 της εταιρείας LATAM.

Όπως φαίνεται στα βίντεο, οι φλόγες άγγιξαν το αεροσκάφος που ήταν σε διαδικασία προετοιμασίας για απογείωση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι καπνοί από τη φωτιά πέρασαν στο αεροπλάνο με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός ανάμεσα στους 180 επιβάτες.



Χάρη στην ψυχραιμία του πληρώματος οι 180 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το αεροπλάνο χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

