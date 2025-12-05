Η Ουκρανία λέει πως έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία
Η Ουκρανία λέει πως έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία
Η μονάδα παρήγαγε συστατικά για εκρηκτικές ύλες και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του είδους στη Ρωσική Ομοσπονδία
Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε μέσω Telegram χθες βράδυ ότι επλήγη χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Σταυρούπολης στη Ρωσία (νοτιοδυτικά), με αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη πυρκαγιά.
Κατά την ίδια πηγή, η μονάδα παρήγαγε συστατικά για εκρηκτικές ύλες και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του είδους στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Δεν έχει υπάρξει αντίδραση από ρωσικής πλευράς. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο.
Κατά την ίδια πηγή, η μονάδα παρήγαγε συστατικά για εκρηκτικές ύλες και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του είδους στη Ρωσική Ομοσπονδία.
Δεν έχει υπάρξει αντίδραση από ρωσικής πλευράς. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο.
A drone attack has been reported in southern Russia’s Nevinnomyssk, Stavropol Krai, targeting the Nevinnomysskiy Azot chemical plant. The facility was previously struck in July.— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 4, 2025
The plant (https://t.co/F4emCMzsQT) produces ammonia, urea, melamine, ammonium nitrate, liquid… pic.twitter.com/idPrXBbfRZ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα