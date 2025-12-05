Η Ουκρανία λέει πως έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Εργοστάσιο Εκρηκτικά

Η Ουκρανία λέει πως έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Η μονάδα παρήγαγε συστατικά για εκρηκτικές ύλες και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του είδους στη Ρωσική Ομοσπονδία

Η Ουκρανία λέει πως έπληξε μεγάλο χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία
Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε μέσω Telegram χθες βράδυ ότι επλήγη χημικό εργοστάσιο στην περιφέρεια της Σταυρούπολης στη Ρωσία (νοτιοδυτικά), με αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη πυρκαγιά.

Κατά την ίδια πηγή, η μονάδα παρήγαγε συστατικά για εκρηκτικές ύλες και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του είδους στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Δεν έχει υπάρξει αντίδραση από ρωσικής πλευράς. Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο.

