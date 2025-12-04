Η απομονωμένη χώρα των 400.000 κατοίκων που είναι η πιο ασφαλής στον κόσμο για το 2025 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα, δείτε τη λίστα

Στον αντίποδα, στην τελευταία θέση είναι η Ρωσία, κάτω και από Ουκρανία, Σουδάν, Κονγκό, Υεμένη και Αφγανιστάν.Οι χώρες που βρίσκονται σταθερά στην κορυφή του δείκτη εδώ και δεκαετίες αναδεικνύουν, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οφέλη των ειρηνικών πολιτικών σε βάθος χρόνου.αδιάκοπα από το 2008, η, η οποία καταγράφει την καλύτερη επίδοση και στους τρεις βασικούς τομείς των κριτηρίων: ασφάλεια και προστασία, συνεχιζόμενες συγκρούσεις και βαθμός στρατικοποίησης.στοιχείο που ενισχύει την εικόνα μιας ιδιαίτερα αποτελεσματικής κρατικής λειτουργίας. Παρά τις συχνά ακραίες και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, η ισλανδική κοινωνία κατορθώνει να διατηρεί ένα καθολικό αίσθημα ασφάλειας.μια χώρα που κατά τον 20ό αιώνα γνώρισε πληθώρα συγκρούσεων, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες έχει θέσει την ειρήνη και την κοινωνική συνοχή ως κεντρικές προτεραιότητες. Η χαμηλή ένταση συγκρούσεων, η ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλειας και η συστηματική καταπολέμηση της εγκληματικότητας αποτυπώνονται στην υψηλή της θέση στον δείκτη.Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ηΚοινός παρονομαστής για τα κράτη αυτά είναι οι σταθεροί και αποτελεσματικοί θεσμοί, τα χαμηλά επίπεδα βίας, η αποστασιοποίηση από ένοπλες συρράξεις και η ύπαρξη ισχυρού κράτους πρόνοιας. Παράγοντες που συνδέονται άμεσα με υψηλή ποιότητα ζωής, αίσθημα ασφάλειας και πολιτική σταθερότητα.Στον αντίποδα,Ακολουθούν η, χώρες που αντιμετωπίζουν συνδυασμό έντονων εσωτερικών και διεθνών συγκρούσεων, υψηλό βαθμό στρατιωτικοποίησης και σοβαρές κοινωνικές και ανθρωπιστικές κρίσεις. Η βία, η αστάθεια, οι προσφυγικές ροές και οι εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπιστικών κανόνων επηρεάζουν καθοριστικά την θέση τους στον δείκτη.Η Ελλάδα κατατάσσεται φέτος στην 45η θέση παγκοσμίως, σημειώνοντας πτώση τριών θέσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Βρίσκεται, έτσι, σε ένα σχετικά υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αρκετά μακριά από τις πλέον επικίνδυνες χώρες, χωρίς όμως να συγκαταλέγεται στα κράτη με κορυφαίες επιδόσεις ειρήνης και σταθερότητας. Παρά την ικανοποιητική συνολική εικόνα, η χώρα υπολείπεται κρατών όπως η Ταϊβάν, η Μογγολία και το Ομάν, γεγονός που, με βάση τα ευρήματα του δείκτη, συνιστά στοιχείο προς προβληματισμό για την πορεία της τα επόμενα χρόνια.