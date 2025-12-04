Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Σεισμός τώρα στη Κίνα: 6 Ρίχτερ χτύπησαν την Σιντζιάνγκ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,0 βαθμών καταγράφηκε στη βορειοδυτική περιφέρεια Σιντζιάνγκ της Κίνας, η οποία συνορεύει με το Κιργιστάν.
Ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στην κομητεία Ακτσί, που βρίσκεται πλησίον των συνόρων της Σιντζιάνγκ με το Κιργιστάν, στις 15:44 τοπική ώρα (09:44 ώρα Ελλάδος) και το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Κέντρο Δικτύων για Σεισμούς της Κίνας (CENC).
