Σεισμός τώρα στη Κίνα: 6 Ρίχτερ χτύπησαν την Σιντζιάνγκ

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,0 βαθμών καταγράφηκε στη βορειοδυτική περιφέρεια Σιντζιάνγκ της Κίνας, η οποία συνορεύει με το Κιργιστάν.Ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στην κομητεία Ακτσί, που βρίσκεται πλησίον των συνόρων της Σιντζιάνγκ με το Κιργιστάν, στις 15:44 τοπική ώρα (09:44 ώρα Ελλάδος) και το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Κέντρο Δικτύων για Σεισμούς της Κίνας (CENC).