Έρευνα: Τα νεαρά μυρμήγκια παρακαλάνε να τα σκοτώσουν όταν είναι άρρωστα

Σε ένα πρωτοποριακό συμπέρασμα που αφορά στη συμπεριφορά των νεαρών μυρμηγκιών , όταν βρίσκονται στο στάδιο της νύμφης, στις αποικίες τους έφτασαν οι επιστήμονες, όπως αναφέρει το sciencealert.com Συγκεκριμένα, τα άρρωστα νεαρά μυρμήγκια απελευθερώνουν μια μυρωδιά ενημερώνοντας τα μυρμήγκια - εργάτες να τα εξολοθρεύσουν για να προστατεύσουν την αποικία από μολύνσεις, δήλωσαν οι επιστήμονες, προσθέτοντας ότι τα μυρμήγκια - βασίλισσες δεν φαίνεται να διαπράττουν αυτή την πράξη αυτοθυσίας.Σύμφωνα με τους ειδικούς, πολλοί ζώντες οργανισμοί κρύβουν την ασθένειά τους για κοινωνικούς λόγους. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι όταν νοσούν μπορεί να μην το αναφέρουν για να μπορέσουν να πάνε στη δουλειά τους ή να διασκεδάσουν.Ωστόσο, οι αποικίες μυρμηγκιών λειτουργούν ως ένας «υπεροργανισμός» που ενεργεί για να διασφαλίσει την επιβίωση όλων, παρόμοια με τον τρόπο που τα μολυσμένα κύτταρα στο σώμα μας στέλνουν ένα... σήμα ώστε να τα εντοπίσουμε και να τα καταστρέψουμε, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.Οι φωλιές μυρμηγκιών είναι «το ιδανικό μέρος για να ξεσπάσει μια επιδημία , επειδή υπάρχουν χιλιάδες μυρμήγκια που σέρνονται το ένα πάνω στο άλλο», δήλωσε στο AFP η Έρικα Ντόσον, από το Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Αυστρίας και κύρια συγγραφέας της νέας μελέτης.Όπως λέει, όταν τα ενήλικα μυρμήγκια - εργάτες αρρωσταίνουν από μια ασθένεια που θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε όλη την αποικία, εγκαταλείπουν τη φωλιά για να πεθάνουν μόνα τους.Αντίθετα, τα νεαρά μυρμήγκια, γνωστά ως νύμφες, εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα μέσα σε ένα κουκούλι, καθιστώντας αυτό το είδος κοινωνικής αποστασιοποίησης αδύνατο.Οι επιστήμονες είχαν ήδη καταλάβει ότι όταν αυτές οι νύμφες πάσχουν από κάποια ανίατη ασθένεια, υφίστανται μια μεταβολική αλλαγή στην παραγωγή υδρογονανθράκων της επιδερμίδας μέσω της οποίας εκκρίνουν συγκεκριμένη μυρωδιά.Τα ενήλικα μυρμήγκια - εργάτες στη συνέχεια συγκεντρώνονται γύρω τους, αφαιρούν το κουκούλι, «ανοίγουν τρύπες στις νύμφες και εισάγουν σε αυτές δηλητήριο», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ντόσον.Το δηλητήριο λειτουργεί ως απολυμαντικό, το οποίο σκοτώνει τόσο το παθογόνο που απειλεί την αποικία όσο και τις νύμφες.Για τη νέα έρευνα, οι επιστήμονες ήθελαν να καταλάβουν αν οι νύμφες στέλνουν ένα ενεργό μήνυμα για να τα εξολοθρεύσουν, τονίζει η Ντόσον.Αρχικά, οι επιστήμονες εξήγαγαν τη μυρωδιά από τις άρρωστες νύμφες ενός τυπικού είδους μαύρου μυρμηγκιού, της συνομοταξίας Lasius neglectus, που συναντάται καθημερινά στο περιβάλλον. Όταν εφάρμοσαν τη μυρωδιά αυτή σε έναν υγιή γόνο στο εργαστήριο, τα μυρμήγκια - εργάτες αναγνώρισαν τη μυρωδιά και τον σκότωσαν.

«Αλτρουιστική πράξη» Στη συνέχεια, η ομάδα διεξήγαγε ένα πείραμα που έδειξε ότι οι άρρωστες νύμφες παράγουν τη μυρωδιά μόνο όταν τα μυρμήγκια εργάτες βρίσκονται κοντά, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα σκόπιμο σήμα για την εξολόθρευσή τους.



«Ενώ είναι μια θυσία - μια αλτρουιστική πράξη - είναι επίσης προς το συμφέρον τους, επειδή σημαίνει ότι τα γονίδιά τους θα επιβιώσουν και θα μεταβιβαστούν στην επόμενη γενιά», επισημαίνει η Ντόσον.



Ωστόσο, υπάρχει ένα μέλος της φωλιάς που δεν θυσιάζεται.



Συγκεκριμένα, όταν οι νύμφες της βασίλισσας μολύνονται μέσα στα κουκούλια τους, δεν στέλνουν το δύσοσμα προειδοποιητικό σήμα, διαπίστωσε η ομάδα, ενώ δημιουργήθηκε προβληματισμός για το αν οι «βασίλισσες» εξαπατούν το σύστημα.



Ωστόσο, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι νύμφες της βασίλισσας έχουν πολύ καλύτερο ανοσοποιητικό σύστημα από τις νύμφες των εργατών και έτσι ήταν σε θέση να καταπολεμήσουν τη μόλυνση και γι' αυτό θεωρούν ότι δεν εκπέμπουν σχετικό σήμα.



Παράλληλα, η Ντόσον εξέφρασε την πεποίθηση ότι μελλοντική έρευνα θα διερευνήσει εάν οι νύμφες της βασίλισσας θυσιάζονται, όταν καταστεί σαφές ότι δεν θα νικήσουν πιθανή νόσο από την οποία μπορεί να πάσχουν.

