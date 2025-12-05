Γιος εκτέλεσε τους γονείς του μέσα στην έπαυλη τους και αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο
ΚΟΣΜΟΣ
Καλιφόρνια Δολοφονία Γονείς Γιος ΗΠΑ

Γιος εκτέλεσε τους γονείς του μέσα στην έπαυλη τους και αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο

Ο δολοφόνος οδήγησε 105 χλμ. μακριά από τον τόπο του εγκλήματος, έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και αυτοπυροβολήθηκε βάζοντας τέλος στη ζωή του

Γιος εκτέλεσε τους γονείς του μέσα στην έπαυλη τους και αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο
Νεκροί βρέθηκαν ο 63χρονος Έρικ Κόρντες και η 66χρονη σύζυγός του Βίκι Κόρντες στο γκαράζ της έπαυλης τους (αξίας 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων) στη Σίμι Βάλεϊ της Καλιφόρνια. Δράστης, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι ο γιος τους, ο οποίος μετά το άγριο φονικό, αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα  με τη New York Post, ο 63χρονος γιατρός και η γυναίκα του, δολοφονήθηκαν μετά από πολλούς πυροβολισμούς στο γκαράζ της πολυτελούς κατοικίας τους στο Σίμι Βάλεϊ, γύρω στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (30/11).

Όπως αναφέρει η LA Times, περίπου 105 χλμ. μακριά από τον τόπο του εγκλήματος εντοπίστηκε ένα καμένο αυτοκίνητο στο Τσίνο, μέσα στο οποίο βρέθηκε το πτώμα του 37χρονου γιου και δολοφόνου τους, Κιθ Κόρντες.



Ο γιος τους δεν ζούσε με τους γονείς του αλλά έμενε στο Κεντάκι και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο για τη δολοφονία των γονιών του.

Η σορός του 37χρονου κάηκε κιόλας μέσα στο αμάξι και για αυτό οι αστυνομικοί δυσκολεύτηκαν να τον αναγνωρίσουν.

Ωστόσο, μέσα από τις κάμερες αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας κατάφεραν να εντοπίσουν το μαύρο Honda Civic του Κιθ από τον τόπο του εγκλήματος μέχρι το Chino, όπου τελικά σταμάτησε κοντά στο Ayala Park. 

Εκεί έβαλε φωτιά στο αμάξι και συνέχεια πυροβόλησε τον εαυτό του με το ίδιο ακριβώς όπλο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία των γονιών του.

Γιος εκτέλεσε τους γονείς του μέσα στην έπαυλη τους και αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο
Το αυτοκίνητο, στο οποίο ο 37χρονος Κιθ έβαλε τέλος στη ζωή του μετά τη δολοφονία των γονιών του

Πρόσθετες εγκληματολογικές εξετάσεις διεξάγονται από τον ιατροδικαστή.
