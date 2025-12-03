Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Πειρατική επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά της Ισημερινής Γουινέας, αγνοούνται τουλάχιστον 9 ναυτικοί
Μια νέα πειρατική ενέργεια στα ανοικτά της Δυτικής Αφρικής αναστάτωσε σήμερα τη ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου (LPG carrier) που έπλεε στην περιοχή της Ισημερινής Γουινέας. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, εννέα μέλη του πληρώματος του «CGas Saturn» φέρονται να έχουν απαχθεί από τους δράστες.
Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου, περίπου 50 ναυτικά μίλια δυτικά του Mbini. Τα δεδομένα πλοήγησης της MarineTraffic κατέγραψαν τη στιγμή που το πλοίο, υπό πορτογαλική σημαία, άρχισε να πραγματοποιεί απότομους ελιγμούς, ενώ κατευθυνόταν προς το Malabo, ένδειξη ότι είχε δεχθεί επίθεση.
Μετά την εισβολή των πειρατών, το «CGas Saturn» κατάφερε να κινηθεί προς ασφαλή ύδατα και τελικά προσέγγισε το λιμάνι του Malabo. Εκεί, οι τοπικές αρχές έχουν ήδη αναλάβει δράση, αξιολογώντας το περιστατικό και συλλέγοντας καταθέσεις από τα μέλη του πληρώματος που παρέμειναν στο πλοίο.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό των απαχθέντων ναυτικών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση των αγνοουμένων ή την ταυτότητα των δραστών. Η νέα επίθεση έρχεται να υπενθυμίσει ότι, παρά τη μείωση των πειρατικών δραστηριοτήτων τα τελευταία χρόνια, ο Κόλπος της Γουινέας παραμένει μία από τις πλέον επικίνδυνες περιοχές για τη ναυσιπλοΐα.
Pirate attack reported on LPG carrier off Equatorial Guinea— MarineTraffic (@MarineTraffic) December 3, 2025
At least nine crew members have reportedly been kidnapped after pirates boarded the LPG carrier CGas Saturn off the west coast of Africa, according to media reports. #MarineTraffic data shows that the Portugal-flagged… pic.twitter.com/KnOwLgT0z4
