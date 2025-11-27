Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Οικογενειακή τραγωδία στη Γερμανία: 63χρονος σκότωσε σύζυγο, αδελφή, τα δύο παιδιά του και μετά αυτοκτόνησε
Το έγκλημα αποκαλύφθηκε αφού ένας φροντιστής εντόπισε νεκρή την 60χρονη στο διαμέρισμα που ζούσε το πρωί της Τρίτης
Μια οικογενειακή τραγωδία με έναν 63χρονο να σκοτώνει τη σύζυγό του, την αδελφή του και τα δύο παιδιά του αποκαλύφθηκε την Τρίτη στην περιοχή Ρόιτλινγκεν της Γερμανίας.
Μετά τις δολοφονίες, ο 63χρονος, ο οποίος ήταν κυνηγός, έβαλε τέλος στη ζωή του με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι και τα πέντε θύματα της τραγωδίας είχαν πυροβοληθεί.
Οι τέσσερις συγγενείς του 63χρονου - η 60χρονη αδελφή του, η 57χρονη σύζυγός του, οι γιοί του ηλικίας 27 και 29 ετών - βρέθηκαν νεκροί σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
Το έγκλημα αποκαλύφθηκε αφού ένας φροντιστής εντόπισε νεκρή την 60χρονη στο διαμέρισμα που ζούσε το πρωί της Τρίτης. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα με τον 63χρονο να θεωρείται ο νο1 ύποπτος.
Ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας πραγματοποίησαν επιχείρηση στο σπίτι του 63χρονου και εντόπισαν νεκρούς από πυροβολισμούς τον ίδιο και την 57χρονη σύζυγό του.
Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν δίπλα στον νεκρό 63χρονο χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν είχε άδεια για την κατοχή του ως κυνηγός.
Σε άλλο κτήριο τέλος εντοπίστηκαν οι σοροί των δύο γιων του 63χρονου, ηλικίας 27 και 29 ετών.
Ulrich P. unternahm einen mörderischen Streifzug durch den Landkreis Reutlingen um tötete an verschiedenen Orten vier Familienangehörige.https://t.co/PDt6rhu4Qu pic.twitter.com/G0wGwit3UM— InBerlin 📯 (@SchmittiBank) November 26, 2025
