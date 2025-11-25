Στάρμερ: Οι φιλοδοξίες του Πούτιν δεν περιορίζονται στην Ουκρανία, υπάρχει δρόμος ακόμα για την ειρήνη

Το αρχικό προσχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών περιλάμβανε σημεία «που δεν ήταν αποδεκτά», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας στη Βουλή των Κοινοτήτων την εξέλιξη των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία