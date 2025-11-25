Στάρμερ: Οι φιλοδοξίες του Πούτιν δεν περιορίζονται στην Ουκρανία, υπάρχει δρόμος ακόμα για την ειρήνη

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Το αρχικό προσχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών περιλάμβανε σημεία «που δεν ήταν αποδεκτά», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας στη Βουλή των Κοινοτήτων την εξέλιξη των ειρηνευτικών συνομιλιών για  την Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας σερ Κιρ Στάρμερ παρουσίασε σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών σχετικά με την Ουκρανία, στο φόντο της ενημέρωσης για το αμερικανικό σχέδιο που εξετάζεται από Κίεβο και Ουάσινγκτον. Παράλληλα, τόνισε πως οι φιλοδοξίες του Πούτιν δεν περιορίζονται μόνο στην Ουκρανία.

Ο Στάρμερ ανέφερε ότι το αρχικό προσχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών περιλάμβανε σημεία «που δεν ήταν αποδεκτά», αλλά ταυτόχρονα και «πολύ σημαντικά στοιχεία, απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Υπογράμμισε ότι οι δύο αυτές λέξεις —«δίκαιη» και «διαρκής»— παραμένουν κεντρικές για οποιαδήποτε συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στη Γενεύη, ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι σημειώθηκαν «σημαντικά βήματα προόδου» και ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ουκρανία σημείωσαν πρόοδο επί ενός επικαιροποιημένου πλαισίου ειρήνης. «Μπορώ να διαβεβαιώσω τη Βουλή ότι η εργασία για την οριστικοποίηση του σχεδίου συνεχίζεται», είπε.

Σύμφωνα με τον Στάρμερ, μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

- «Η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να διατηρηθεί».

- «Η Ουκρανία πρέπει να μπορεί να αμύνεται στο μέλλον».

- «Οι υποθέσεις που αφορούν την Ουκρανία και το μέλλον της πρέπει να καθορίζονται από την ίδια την Ουκρανία».

- «Τα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ απαιτούν τη συναίνεση των ευρωπαϊκών και νατοϊκών μελών».

Ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι υπάρχει «ακόμη πολύς δρόμος και δύσκολη πορεία μπροστά», αλλά διαβεβαίωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση είναι «πιο δεσμευμένη από ποτέ» στην επίτευξη ειρήνης.

Μιλώντας για τη Ρωσία, ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι «υπάρχει μόνο ένα κράτος που θέλει αυτόν τον πόλεμο, μόνο ένα κράτος που εξαπέλυσε αυτή την παράνομη εισβολή». Αναφερόμενος στις ρωσικές απώλειες, δήλωσε: «Συνολικά, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ρώσοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί — όλα εξαιτίας των διεστραμμένων φιλοδοξιών ενός και μόνο ανθρώπου».

Υπογράμμισε επίσης ότι πρέπει να ασκηθεί «κάθε δυνατή πίεση» στη Ρωσία ώστε να αποδεχθεί έναν οδικό χάρτη ειρήνης. «Αυτό αφορά την Ευρώπη, όπως αφορά και την Ουκρανία», πρόσθεσε. «Οι φιλοδοξίες του Πούτιν δεν περιορίζονται στην Ουκρανία — και οι γειτονικές χώρες το γνωρίζουν πολύ καλά».


