Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Σύγκρουση λεωφορείου με δύο τραμ στο κέντρο της Βαρσοβίας - 24 τραυματίες
Σύγκρουση λεωφορείου με δύο τραμ στο κέντρο της Βαρσοβίας - 24 τραυματίες
Από τους τραυματίες οι 16 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις
Ένα αστικό λεωφορείο και δύο τραμ συγκρούστηκαν το πρωί της Τρίτης (18/11) στο κέντρο της Βαρσοβίας στην Πολωνία, όταν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 24 άτομα, από τα οποία τα 16 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
Μετά τη σύγκρουση έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Λόγω της σύγκρουσης διαακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων, με τους αστυνομικούς να κατευθύνουν τους οδηγούς σε εναλλακτικές διαδρομές.
Σύμφωνα με την Αρχή Δημοσίων Συγκοινωνιών της Βαρσοβίας, ο δρόμος αποκλείστηκε γύρω από την κεντρική πλατεία Bankowy της πολωνικής πρωτεύουσας, με αρκετές γραμμές τραμ να εκτρέπονται. Λίγες ώρες αργότερα η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.
Ο δήμαρχος της Βαρσοβίας, Ράφαλ Τρζασκόφσκι, δήλωσε στο X ότι οι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.
Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος.
Μετά τη σύγκρουση έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Λόγω της σύγκρουσης διαακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων, με τους αστυνομικούς να κατευθύνουν τους οδηγούς σε εναλλακτικές διαδρομές.
Σύμφωνα με την Αρχή Δημοσίων Συγκοινωνιών της Βαρσοβίας, ο δρόμος αποκλείστηκε γύρω από την κεντρική πλατεία Bankowy της πολωνικής πρωτεύουσας, με αρκετές γραμμές τραμ να εκτρέπονται. Λίγες ώρες αργότερα η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.
Ο δήμαρχος της Βαρσοβίας, Ράφαλ Τρζασκόφσκι, δήλωσε στο X ότι οι εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.
Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος.
Ειδήσεις σήμερα:
Bιβλίο Τσίπρα: Όταν η Άνγκελα Μέρκελ έμεινε άφωνη ακούγοντας στο τηλέφωνο τα περί δημοψηφίσματος
Ανατροπή με το 4χρονο που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα
Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
Bιβλίο Τσίπρα: Όταν η Άνγκελα Μέρκελ έμεινε άφωνη ακούγοντας στο τηλέφωνο τα περί δημοψηφίσματος
Ανατροπή με το 4χρονο που έχασε την ζωή του στην Αχαΐα - Ο 25χρονος συγγενής ομολόγησε ότι δεν έπεσε από τοίχο αλλά είχαν τροχαίο με γουρούνα
Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα