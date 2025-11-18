Πώς τα drones εξαφάνισαν τον πόλεμο των χαρακωμάτων - Η «ζώνη θανάτου» των 20 χλμ στην Ουκρανία

Έρευνα του Politico δείχνει πώς τα drones έχουν μεταμορφώσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία, εξαφανίζοντας το μοντέλο των στατικών γραμμών και δημιουργώντας μια εκτεταμένη γκρίζα ζώνη όπου η μετακίνηση, ο ανεφοδιασμός και οι διασώσεις καθίστανται σχεδόν αδύνατες