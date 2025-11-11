Προδοσία, σεξ και εκτελέσεις στην αυλή του Ερρίκου Η’ - Μπορεί να «καθαρίσει» το όνομα της πιο μισητής γυναίκας του 16ου αιώνα;

Μπόλεϊν

Θύμα των ιστορικών του μέλλοντος;

Τότε θα καταστράφηκαν οι περισσότερες εικόνες της κυρίας επί των τιμών και η Τζέινέγινε η μισητή γυναίκα που ο καθένας παρουσίαζε όπως ήθελε.Αν και τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ηείχε κάποια ανάμειξη σε μυστικές σχέσεις της βασίλισσας, η Γκρέγκορι λέει ότι ηείναιΑρχικά την έβλεπαν σαν μια όχι και πολύ αποτελεσματική κυρία των τιμών, αλλά αργότερα, τον 19ο αιώνα, οι ηθικολόγοι Βικτωριανοί έβλεπαν στο πρόσωπο τηςμια διαβολική γυναίκα.Αλλά και η παρουσία της Τζέιν κατά τη διάρκεια των ερωτικών συναντήσεων του ζευγαριού, κάτι συνηθισμένο για την εποχή, αντιμετωπίζεται με διαφορετικό μάτι. Μετά τον Φρόιντ οι ιστορικοί βλέπουν στο πρόσωπο της«Δεν νομίζω ότι η Τζέιν καθοδηγούνταν από τη λαγνεία», λέει η Γκρέγκορι και προσθέτει: «Νομίζω ότι ήταν απλώς, που προσπαθούσε να επιβιώσει και να ευημερήσει».