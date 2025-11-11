«Ο Τραμπ θέλει να σταματήσετε τις αγορές ρωσικής ενέργειας» - Βανς και Ρούμπιο στρίμωξαν τον Φιντάν στην Ουάσινγκτον

Για δεύτερη φορά σε δύο μήνες, η Ουάσινγκτον ζήτησε δημόσια από την Άγκυρα (η πρώτη ήταν στην επίσκεψη Ερντογάν στον Λευκό Οίκο) να διακόψει τις εισαγωγές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία