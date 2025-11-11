«Ο Τραμπ θέλει να σταματήσετε τις αγορές ρωσικής ενέργειας» - Βανς και Ρούμπιο στρίμωξαν τον Φιντάν στην Ουάσινγκτον
«Ο Τραμπ θέλει να σταματήσετε τις αγορές ρωσικής ενέργειας» - Βανς και Ρούμπιο στρίμωξαν τον Φιντάν στην Ουάσινγκτον
Για δεύτερη φορά σε δύο μήνες, η Ουάσινγκτον ζήτησε δημόσια από την Άγκυρα (η πρώτη ήταν στην επίσκεψη Ερντογάν στον Λευκό Οίκο) να διακόψει τις εισαγωγές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία
Τη θέση της Ουάσινγκτον, την οποία έχει εκφράσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα ο Ντόναλντ Τραμπ, περί διακοπής στην εισαγωγή ρωσικής ενέργειας από τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, επανέλαβαν οι Τζέι Ντι Βανς και Μάρκο Ρούμπιο στον Χακάν Φιντάν, κατά τη χθεσινή τους συνάντηση.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης «επισήμαναν το κάλεσμα του προέδρου Τραμπ προς όλους τους συμμάχους του NATO να σταματήσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας, ώστε να συνδράμουν στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία».
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Τουρκία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία, ενώ εισάγει μεγάλες ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου. Η συνεργασία εκτείνεται και στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας, καθώς η υπό κατασκευή μονάδα στο Ακούγιου είναι αποτέλεσμα διακρατικής ρωσοτουρκικής συμφωνίας και βασίζεται σε ρωσική τεχνολογία.
Αυτή ήταν η δεύτερη φορά σε διάστημα μόλις δύο μηνών που η Ουάσιγκτον ασκεί δημόσια πίεση στην Άγκυρα να διακόψει τις εισαγωγές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία, καθώς λειτουργεί ως κόμβος παράκαμψης κυρώσεων που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της πολεμικής μηχανής της Μόσχας.
Η πρώτη ήταν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στα τέλη Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο. «Το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία», σημείωσε τότε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Οι πωλήσεις πετρελαίου, πετρελαιοειδών και αερίου αποτελούν παραδοσιακά πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων του ρωσικού προϋπολογισμού και κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τη Dua Lipa, σε τρυφερές στιγμές με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορώντας μπλούζα «Άγιον Όρος» - Δείτε φωτογραφίες
Μητσοτάκης στο 1o συνέδριο Newsauto Talks: Σταθερή η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο πρόστιμα
Σόου στον αέρα στη Σχολή Ικάρων: Ελληνικό μαχητικό από drones καταρρίπτει τουρκικό - Δείτε βίντεο
Όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι δύο αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης «επισήμαναν το κάλεσμα του προέδρου Τραμπ προς όλους τους συμμάχους του NATO να σταματήσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας, ώστε να συνδράμουν στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία».
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Τουρκία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία, ενώ εισάγει μεγάλες ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου. Η συνεργασία εκτείνεται και στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας, καθώς η υπό κατασκευή μονάδα στο Ακούγιου είναι αποτέλεσμα διακρατικής ρωσοτουρκικής συμφωνίας και βασίζεται σε ρωσική τεχνολογία.
Αυτή ήταν η δεύτερη φορά σε διάστημα μόλις δύο μηνών που η Ουάσιγκτον ασκεί δημόσια πίεση στην Άγκυρα να διακόψει τις εισαγωγές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία, καθώς λειτουργεί ως κόμβος παράκαμψης κυρώσεων που αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της πολεμικής μηχανής της Μόσχας.
Η πρώτη ήταν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στα τέλη Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο. «Το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία», σημείωσε τότε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Reporter: Did Erdogan agree to stop buying Russian oil?— Clash Report (@clashreport) September 25, 2025
Trump: I don't want to say that. But if I wanted him to, he would. pic.twitter.com/0jlhcO14jZ
Οι πωλήσεις πετρελαίου, πετρελαιοειδών και αερίου αποτελούν παραδοσιακά πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων του ρωσικού προϋπολογισμού και κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Ρομέν Γαβράς, μετά τη Dua Lipa, σε τρυφερές στιγμές με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι φορώντας μπλούζα «Άγιον Όρος» - Δείτε φωτογραφίες
Μητσοτάκης στο 1o συνέδριο Newsauto Talks: Σταθερή η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο πρόστιμα
Σόου στον αέρα στη Σχολή Ικάρων: Ελληνικό μαχητικό από drones καταρρίπτει τουρκικό - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα