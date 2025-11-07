Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Συμφωνία του Λευκού Οίκου με το Πανεπιστήμιο Κορνέλ - Αποκαθίσταται η χρηματοδότηση στο ίδρυμα
Είναι η τελευταία εξέλιξη στον «πόλεμο» της κυβέρνησης Τραμπ με τα ανώτατα ιδρύματα
Η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων με το Πανεπιστήμιο Κορνέλ για την αποκατάσταση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης του ιδρύματος, η οποία ανέρχεται σε περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια.
Το CNN αναφέρει ότι το πανεπιστήμιο συμφώνησε να παρέχει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση «ανώνυμα στοιχεία για τις εισαγωγές προπτυχιακών φοιτητών». Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τη συμφωνία, θα «υποβληθούν σε ολοκληρωμένο έλεγχο από τις Ηνωμένες Πολιτείες».
Σε αντάλλαγμα, το Κορνέλ θα διεξάγει «ετήσιες έρευνες για την αξιολόγηση του κλίματος στο campus του πανεπιστημίου για τους φοιτητές του Κορνέλ». Οι έρευνες θα αφορούν και το κλίμα «για τους φοιτητές με εβραϊκή καταγωγή».
Υποχρέωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι να αποκαταστήσει αμέσως όλες τις ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις που έχουν διακοπεί και θα κλείσει όλες τις εκκρεμείς έρευνες για τα πολιτικά δικαιώματα, όπως και άλλες έρευνες που σχετίζονται με το πανεπιστήμιο.
Η ανακοίνωση της Παρασκευής, προσθέτει το CNN, είναι η τελευταία εξέλιξη στην ευρύτερη μάχη της κυβέρνησης Τραμπ με τα πανεπιστήμια.
Ο Λευκός Οίκος είχε καταλήξει σε οικονομικούς διακανονισμούς με το Κολούμπια και το Μπράουν.
Η ανακοίνωση της Παρασκευής, προσθέτει το CNN, είναι η τελευταία εξέλιξη στην ευρύτερη μάχη της κυβέρνησης Τραμπ με τα πανεπιστήμια.
Ο Λευκός Οίκος είχε καταλήξει σε οικονομικούς διακανονισμούς με το Κολούμπια και το Μπράουν.
