Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό Ισραηλινού ομήρου
ΚΟΣΜΟΣ
Χαμάς Λωρίδα της Γάζας Όμηρος Σορός

Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό Ισραηλινού ομήρου

Η σορός βρέθηκε σήμερα στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας - Η Χαμάς και συμμαχικές της ομάδες στον παλαιστινιακό θύλακα καλούνται βάσει της συμφωνίας να παραδώσουν έξι ακόμη σορούς ομήρων

Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό Ισραηλινού ομήρου
Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει στις 21:00 σήμερα το βράδυ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) τη σορό ενός από τους τελευταίους ομήρους που είχε αιχμαλωτιστεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 και κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς (η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ) και οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ (η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) θα παραδώσουν τη σορό ενός κρατουμένου στις 21:00 ώρα. Η σορός βρέθηκε σήμερα στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας», υπογραμμίζει σύντομη ανακοίνωση της οργάνωσης.

Η παράδοση αυτή εντάσσεται στο σχέδιο ανταλλαγής των εν ζωή ομήρων και των σορών με Παλαιστίνιους κρατουμένους ή νεκρούς, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια πολέμου.

Η Χαμάς και συμμαχικές της ομάδες στον παλαιστινιακό θύλακα καλούνται βάσει της συμφωνίας να παραδώσουν έξι ακόμη σορούς ομήρων.

Ειδήσεις σήμερα:

«Βοήθησε τον άνθρωπο που πήγε να τους σκοτώσει» λέει ο πατέρας του 21χρονου για την αιματηρή ληστεία στο φράγμα του Αλιάκμονα

H «χρυσή» ζωή του αστυνομικού που εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις 600.000 ευρώ

Επίδειξη ισχύος από την Κίνα, σε υπηρεσία το πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο της, το Fujian - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης