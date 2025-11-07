Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό Ισραηλινού ομήρου
Η σορός βρέθηκε σήμερα στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας - Η Χαμάς και συμμαχικές της ομάδες στον παλαιστινιακό θύλακα καλούνται βάσει της συμφωνίας να παραδώσουν έξι ακόμη σορούς ομήρων
Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει στις 21:00 σήμερα το βράδυ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) τη σορό ενός από τους τελευταίους ομήρους που είχε αιχμαλωτιστεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 και κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας.
«Στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων, οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς (η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ) και οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ (η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) θα παραδώσουν τη σορό ενός κρατουμένου στις 21:00 ώρα. Η σορός βρέθηκε σήμερα στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας», υπογραμμίζει σύντομη ανακοίνωση της οργάνωσης.
Η παράδοση αυτή εντάσσεται στο σχέδιο ανταλλαγής των εν ζωή ομήρων και των σορών με Παλαιστίνιους κρατουμένους ή νεκρούς, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια πολέμου.
Η Χαμάς και συμμαχικές της ομάδες στον παλαιστινιακό θύλακα καλούνται βάσει της συμφωνίας να παραδώσουν έξι ακόμη σορούς ομήρων.
