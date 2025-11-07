Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό Ισραηλινού ομήρου

Η σορός βρέθηκε σήμερα στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας - Η Χαμάς και συμμαχικές της ομάδες στον παλαιστινιακό θύλακα καλούνται βάσει της συμφωνίας να παραδώσουν έξι ακόμη σορούς ομήρων

