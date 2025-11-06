Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Ακύρωση συμμετοχής Ρώσου βαρύτονου στη Βερόνα - Κατηγορείται για υποστήριξη του Πούτιν
Η απόφαση ελήφθη έπειτα από καταγγελία του ιδρύματος Anti Corruption Foundation, που είχε ιδρύσει ο Ρώσος αντιφρονούντας Αλεξέι Ναβάλνι
Το ίδρυμα «Αρένα της Βερόνας» ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ρώσος βαρύτονος Ιντάρ Αμπντραζακόφ δεν πρόκειται να πάρει μέρος στις παραστάσεις της όπερας Ντον Τζιοβάνι του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Ιανουάριο στο Φιλαρμονικό Θέατρο της πόλης, επειδή είναι υποστηρικτής του Βλαντίμιρ Πούτιν.
Πρόκειται να αντικατασταθεί από άλλον καλλιτέχνη διότι θεωρείται ενεργός και ένθερμος υποστηρικτής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.
Η απόφαση ελήφθη έπειτα από καταγγελία του ιδρύματος Anti Corruption Foundation, που είχε ιδρύσει ο Ρώσος αντιφρονούντας Αλεξέι Ναβάλνι.
«Πέρυσι ο Αμπντραζακόφ ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης του Πούτιν στην εκστρατεία του για τις προεδρικές εκλογές και τώρα είναι υπεύθυνος της Όπερας και του μπαλέτου της Σεβαστούπολης στην υπό κατάληψη ουκρανική Κριμαία», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του το Αnti Corruption Foundation.
Mια υπόθεση ανάλογη με εκείνη του Ρώσου διευθυντή ορχήστρας Βαλέρι Γκεργκίεφ: τον περασμένο Ιούλιο ακυρώθηκε συναυλία του στο βασιλικό παλάτι της Καζέρτα, στην Κάτω Ιταλία, λόγω γνωστών θέσεών του υπέρ του Βλαντίμιρ Πούτιν.
