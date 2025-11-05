Οι λαχειοπώλες της Ισπανίας ζητούν αύξηση τιμών και επάθλων στο «El Gordo» για να καλυφθεί ο πληθωρισμός
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Λαχνοί Χριστούγενα Τιμές

Οι λαχειοπώλες της Ισπανίας ζητούν αύξηση τιμών και επάθλων στο «El Gordo» για να καλυφθεί ο πληθωρισμός

Το αυξημένο κόστος διαβίωσης εξανεμίζει εισοδήματα, μισθούς και συντάξεις, με τους λαχειοπώλες να επισημαίνουν πως μεταξύ άλλων έχει ξεθωριάσει το όνειρο γρήγορου πλουτισμού

Οι λαχειοπώλες της Ισπανίας ζητούν αύξηση τιμών και επάθλων στο «El Gordo» για να καλυφθεί ο πληθωρισμός
1 ΣΧΟΛΙΟ
Οι λαχειοπώλες της Ισπανίας προτρέπουν την κυβέρνηση να αυξήσει τις τιμές των λαχνών και του μεγάλου επάθλου της χριστουγεννιάτικης λαχειοφόρου αγοράς, του φημισμένου «El Gordo» («Ο Χοντρός») κατ’ αντιστοιχία με τον πληθωρισμό.

Το αυξημένο κόστος διαβίωσης εξανεμίζει εισοδήματα, μισθούς και συντάξεις, με τους λαχειοπώλες να επισημαίνουν πως μεταξύ άλλων έχει ξεθωριάσει το όνειρο γρήγορου πλουτισμού.

«Το μεγάλο έπαθλο παραμένει αμετάβλητο εδώ και 14 χρόνια, ενώ οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 26%», εξηγεί ο Μπόρχα Μουνίθ, πρόεδρος της ANAPAL που εκπροσωπεί 4.100 λαχειοπώλες στην Ισπανία. «Παλαιότερα, μπορούσες να αγοράσεις δύο διαμερίσματα με το έπαθλο. Τώρα, μόλις που αρκεί για ένα», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το μεγάλο έπαθλο («El Gordo») της χριστουγεννιάτικης λαχειοφόρου αγοράς στην Ισπανία ανέρχεται σε 400.000 ευρώ ανά λαχνό της υπερτυχερής 10άδας.

Η ANAPAL προτείνει αύξηση της τιμής του «decimo» (δηλ. του λαχνού μιας 10άδας) από τα 20 ευρώ στα 25 ευρώ, και του μεγάλου επάθλου από 400.000 ευρώ σε 500.000 ευρώ ανά λαχνό της υπερτυχερής 10άδας. Παράλληλα ζητούν να αυξηθεί η προμήθειά τους από 4,5% σε 6%.

Η πρότασή τους έχει κατατεθεί στην διεύθυνση κρατικών λαχείων και στο υπουργείο Οικονομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

«Με μαστίγωσαν παντού»: 38χρονη μιλά για την ομηρεία της στο Ιράκ και αποκαλύπτει πώς γλίτωσε με κωδικοποιημένα μηνύματα σε βίντεο

Ούτε μία άδεια ασύλου για τους μετανάστες από Λιβύη - «Πιλότος» για τη διαχείριση των ροών η δομή της Σιντικής με 148 συνοριοφύλακες

Ράμα Ντουβάτζι: Ποια είναι η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης