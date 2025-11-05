Οι λαχειοπώλες της Ισπανίας ζητούν αύξηση τιμών και επάθλων στο «El Gordo» για να καλυφθεί ο πληθωρισμός

Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Το αυξημένο κόστος διαβίωσης εξανεμίζει εισοδήματα, μισθούς και συντάξεις, με τους λαχειοπώλες να επισημαίνουν πως μεταξύ άλλων έχει ξεθωριάσει το όνειρο γρήγορου πλουτισμού
Οι λαχειοπώλες της Ισπανίας προτρέπουν την κυβέρνηση να αυξήσει τις τιμές των λαχνών και του μεγάλου επάθλου της χριστουγεννιάτικης λαχειοφόρου αγοράς, του φημισμένου «El Gordo» («Ο Χοντρός») κατ’ αντιστοιχία με τον πληθωρισμό.
Το αυξημένο κόστος διαβίωσης εξανεμίζει εισοδήματα, μισθούς και συντάξεις, με τους λαχειοπώλες να επισημαίνουν πως μεταξύ άλλων έχει ξεθωριάσει το όνειρο γρήγορου πλουτισμού.
«Το μεγάλο έπαθλο παραμένει αμετάβλητο εδώ και 14 χρόνια, ενώ οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 26%», εξηγεί ο Μπόρχα Μουνίθ, πρόεδρος της ANAPAL που εκπροσωπεί 4.100 λαχειοπώλες στην Ισπανία. «Παλαιότερα, μπορούσες να αγοράσεις δύο διαμερίσματα με το έπαθλο. Τώρα, μόλις που αρκεί για ένα», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Το μεγάλο έπαθλο («El Gordo») της χριστουγεννιάτικης λαχειοφόρου αγοράς στην Ισπανία ανέρχεται σε 400.000 ευρώ ανά λαχνό της υπερτυχερής 10άδας.
Η ANAPAL προτείνει αύξηση της τιμής του «decimo» (δηλ. του λαχνού μιας 10άδας) από τα 20 ευρώ στα 25 ευρώ, και του μεγάλου επάθλου από 400.000 ευρώ σε 500.000 ευρώ ανά λαχνό της υπερτυχερής 10άδας. Παράλληλα ζητούν να αυξηθεί η προμήθειά τους από 4,5% σε 6%.
Η πρότασή τους έχει κατατεθεί στην διεύθυνση κρατικών λαχείων και στο υπουργείο Οικονομίας.
