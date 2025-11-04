Κατάρρευση πύργου στη Ρώμη: Ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά τον θάνατο του Ρουμάνου εργάτη
ΚΟΣΜΟΣ
Ρώμη Κατάρρευση κτηρίου Τζόρτζια Μελόνι

Κατάρρευση πύργου στη Ρώμη: Ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά τον θάνατο του Ρουμάνου εργάτη

Οι γιατροί προσπάθησαν να επαναφέρουν στη ζωή των άτυχο εργάτη για μία περίπου ώρα

Κατάρρευση πύργου στη Ρώμη: Ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά τον θάνατο του Ρουμάνου εργάτη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και τα μέλη της κυβέρνησής της εξέφρασαν βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Οκτάι Στρόιτσι, του 66χρονου Ρουμάνου εργάτη, ο οποίος κατέληξε την περασμένη νύχτα, λίγα λεπτά αφότου απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων.

Ήδη στο ασθενοφόρο που βρισκόταν στο σημείο της κατάρρευσης, ο γιατρός προχώρησε σε καρδιακές μαλάξεις για να αντιμετωπιστεί η καρδιακή ανακοπή που είχε προκύψει. Στη συνέχεια, στο νοσοκομείο Ουμπέρτο Πρίμο της Ρώμης, οι γιατροί προσπάθησαν να επαναφέρουν στη ζωή των άτυχο εργάτη για μία περίπου ώρα.


Τις έντεκα ώρες που διήρκεσαν οι επιχειρήσεις διάσωσης, ο Οκτάι Στρόιτσι επικοινωνούσε με τους διασώστες, οι οποίοι είχαν καταφέρει να του δώσουν και μάσκα οξυγόνου. Μια ώρα περίπου πριν από τη διάσωσή του, ο εργάτης τους είχε πει «βιαστείτε, διότι δεν θα αντέξω ακόμη για πολύ».

Οι ειδικές ομάδες των πυροσβεστών κατά την τελευταία φάση της επιχείρησης εισήλθαν στον πύργο, παρά τον μεγάλο κίνδυνο νέων καταρρεύσεων, για να επισπεύσουν την ολοκλήρωση της διάσωσης.



Κλείσιμο
Στην προσπάθεια απεγκλωβισμού συμμετείχαν πάνω από 140 άνδρες της ιταλικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα για εξ αμελείας ανθρωποκτονία.- Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Ρουμάνος εργάτης που απεγκλωβίστηκε, δεν τα κατάφερε


Ειδήσεις σήμερα:

Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια

Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»

Δύο μαχαιρώματα για οπαδικές διαφορές σε λίγες ώρες στη Χαλκίδα: Νεκρός ένας 23χρονος - Συνελήφθησαν 3 άτομα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης