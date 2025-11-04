Κατάρρευση πύργου στη Ρώμη: Ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά τον θάνατο του Ρουμάνου εργάτη
Κατάρρευση πύργου στη Ρώμη: Ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά τον θάνατο του Ρουμάνου εργάτη
Οι γιατροί προσπάθησαν να επαναφέρουν στη ζωή των άτυχο εργάτη για μία περίπου ώρα
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και τα μέλη της κυβέρνησής της εξέφρασαν βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Οκτάι Στρόιτσι, του 66χρονου Ρουμάνου εργάτη, ο οποίος κατέληξε την περασμένη νύχτα, λίγα λεπτά αφότου απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμμια του Πύργου των Κόμηδων.
Ήδη στο ασθενοφόρο που βρισκόταν στο σημείο της κατάρρευσης, ο γιατρός προχώρησε σε καρδιακές μαλάξεις για να αντιμετωπιστεί η καρδιακή ανακοπή που είχε προκύψει. Στη συνέχεια, στο νοσοκομείο Ουμπέρτο Πρίμο της Ρώμης, οι γιατροί προσπάθησαν να επαναφέρουν στη ζωή των άτυχο εργάτη για μία περίπου ώρα.
Τις έντεκα ώρες που διήρκεσαν οι επιχειρήσεις διάσωσης, ο Οκτάι Στρόιτσι επικοινωνούσε με τους διασώστες, οι οποίοι είχαν καταφέρει να του δώσουν και μάσκα οξυγόνου. Μια ώρα περίπου πριν από τη διάσωσή του, ο εργάτης τους είχε πει «βιαστείτε, διότι δεν θα αντέξω ακόμη για πολύ».
Οι ειδικές ομάδες των πυροσβεστών κατά την τελευταία φάση της επιχείρησης εισήλθαν στον πύργο, παρά τον μεγάλο κίνδυνο νέων καταρρεύσεων, για να επισπεύσουν την ολοκλήρωση της διάσωσης.
Στην προσπάθεια απεγκλωβισμού συμμετείχαν πάνω από 140 άνδρες της ιταλικής πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα για εξ αμελείας ανθρωποκτονία.- Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Ρουμάνος εργάτης που απεγκλωβίστηκε, δεν τα κατάφερε
Watch the moment a medieval tower partially collapses in Rome.— Sky News (@SkyNews) November 3, 2025
The tower sits near the famous Roman Forum ruins and firefighters had to rush to rescue the workers who were inside the structure.
WATCH: A section of Rome's Torre dei Conti, the 29-meter tower built in the early 13th century, collapsed for a second time during restoration, injuring three workers pic.twitter.com/5xNPFyM9L1— Reuters (@Reuters) November 3, 2025
