Εντοπίστηκε σκάφος στη Δομινικανή Δημοκρατία που μετέφερε 650 πακέτα με κοκαΐνη

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Δομινικανής Δημοκρατίας εντόπισαν την Πέμπτη πλοιάριο που, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε εν μέσω της ανάπτυξης δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή της Καραϊβικής, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.Στο πλοίο που εντοπίστηκε από τη Δομινικανή Δημοκρατία και «προερχόταν από τη Νότια Αμερική» έγινε νηοψία στο Μπανί, ανέφερε η Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Ναρκωτικών (DNCD),, ούτε την ποσότητα της κοκαΐνης.Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι της Δομινικανής Δημοκρατίας.Η DNCD τόνισε ότι «το πλήγμα που επέφερε στις εγκληματικές δομές» επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να μην επιτρέψει στα «εθνικά και διεθνή δίκτυα» να χρησιμοποιούν τα χωρικά ύδατα της χώρας για το λαθρεμπόριό τους.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού τον Αύγουστο διέταξε πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη να αναπτυχθούν στην περιοχή.Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε αεροπορικά πλήγματα στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, εναντίον πλοίων που θεωρούσαν ότι ανήκουν σε καρτέλ ναρκωτικών. Συνολικά, η αμερικανική κυβέρνηση έκανε λόγο. Δεν παρουσίασε ωστόσο καμία απόδειξη για τη σχέση αυτών των ανθρώπων με το εμπόριο ναρκωτικών.