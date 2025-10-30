Εντοπίστηκε σκάφος στη Δομινικανή Δημοκρατία που μετέφερε 650 πακέτα με κοκαΐνη
ΚΟΣΜΟΣ
Δομινικανή Δημοκρατία Κοκαΐνη

Εντοπίστηκε σκάφος στη Δομινικανή Δημοκρατία που μετέφερε 650 πακέτα με κοκαΐνη

Το πλοίο προερχόταν από τη Νότια Αμερική, αν και οι τοπικές Αρχές δεν διευκρίνισαν την ακριβή προέλευση - Δύο συλλήψεις

Εντοπίστηκε σκάφος στη Δομινικανή Δημοκρατία που μετέφερε 650 πακέτα με κοκαΐνη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Οι δυνάμεις ασφαλείας της Δομινικανής Δημοκρατίας εντόπισαν την Πέμπτη πλοιάριο που μετέφερε 650 δέματα με κοκαΐνη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε εν μέσω της ανάπτυξης δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή της Καραϊβικής, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Στο πλοίο που εντοπίστηκε από τη Δομινικανή Δημοκρατία και «προερχόταν από τη Νότια Αμερική» έγινε νηοψία στο Μπανί, ανέφερε η Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Ναρκωτικών (DNCD), χωρίς να διευκρινίσει την ακριβή προέλευσή του, ούτε την ποσότητα της κοκαΐνης.

Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Η DNCD τόνισε ότι «το πλήγμα που επέφερε στις εγκληματικές δομές» επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να μην επιτρέψει στα «εθνικά και διεθνή δίκτυα» να χρησιμοποιούν τα χωρικά ύδατα της χώρας για το λαθρεμπόριό τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε την Τρίτη ότι δεν γίνεται πλέον διακίνηση ναρκωτικών δια θαλάσσης στην Καραϊβική, αφού τον Αύγουστο διέταξε πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη να αναπτυχθούν στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε αεροπορικά πλήγματα στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, εναντίον πλοίων που θεωρούσαν ότι ανήκουν σε καρτέλ ναρκωτικών. Συνολικά, η αμερικανική κυβέρνηση έκανε λόγο για 15 επιθέσεις από τις οποίες σκοτώθηκαν 62 άνθρωποι. Δεν παρουσίασε ωστόσο καμία απόδειξη για τη σχέση αυτών των ανθρώπων με το εμπόριο ναρκωτικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Αφαιρούνται όλοι οι τίτλοι από τον Άντριου, χάνει και το «πρίγκιπας» - Ο Κάρολος τον διώχνει από την βασιλική κατοικία

Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει

Δευτερόλεπτα πριν τη φονική σύγκρουση στα Γλυκά Νερά – Διακρίνεται ο 23χρονος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης