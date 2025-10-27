Ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία

Ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες, δείτε βίντεο

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα 8χρονο αγοράκι και ένα 15χρονο κορίτσι

Ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες, δείτε βίντεο
14 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε χθες Κυριακή ένα λεωφορείο κοντά στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Χριχόροφ.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα 8χρονο αγοράκι και ένα 15χρονο κορίτσι. Δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.



Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με drones στην κατεχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας. Τρεις εγκαταστάσεις ραντάρ και ένα αποβατικό σκάφος καταστράφηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φέρεται να καταγράφει τη στιγμή που τα ουκρανικά drones προσεγγίζουν τους στόχους τους.

Στη Ρωσία, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τουλάχιστον έξι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.



Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε

Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης