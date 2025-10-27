Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες, δείτε βίντεο
Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα 8χρονο αγοράκι και ένα 15χρονο κορίτσι
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε χθες Κυριακή ένα λεωφορείο κοντά στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Χριχόροφ.
Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα 8χρονο αγοράκι και ένα 15χρονο κορίτσι. Δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με drones στην κατεχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας. Τρεις εγκαταστάσεις ραντάρ και ένα αποβατικό σκάφος καταστράφηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φέρεται να καταγράφει τη στιγμή που τα ουκρανικά drones προσεγγίζουν τους στόχους τους.
Στη Ρωσία, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τουλάχιστον έξι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Russia attacked Sumy, Ukraine, with assault drones in broad daylight. At least nine people were injured. The target? An intersection with civilian cars. pic.twitter.com/cn7kImrqGD— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) October 21, 2025
