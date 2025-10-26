Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Τουλάχιστον 26 τραυματίες στην επιδρομή της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας
Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για να αποκρούσει την επιδρομή και συντρίμμια drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν ζημιές και πυρκαγιές
Τουλάχιστον 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι παιδιά, τραυματίστηκαν στη ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας τη νύχτα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου.
Δυο κτίρια, 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία, «χτυπήθηκαν» ανέφερε παράλληλα νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, χωρίς ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη περίπτωση να διευκρινίσει αν τα πλήγματα έγιναν απευθείας ή κατέπεσαν συντρίμμια.
Τα θύματα «δέχονται ιατρική βοήθεια» και κάποια «εισήχθησαν σε νοσοκομεία», σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, που δεν ξεκαθάρισε πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή τους.
Και οι δύο πλευρές στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας αρνούνται πως βάζουν εσκεμμένα αμάχους στον πόλεμο, αλλά τα θύματα είναι χιλιάδες, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην ουκρανική πλευρά.
Más de una veintena de heridos, incluidos seis niños, en un ataque con drones rusos en Kiev (Ucrania) https://t.co/KmeLIY3CPg— EP Internacional (@EPinternacional) October 26, 2025
BREAKING AND UNUSUAL— MIGHTY MILITARY (@MILITARY658) October 26, 2025
"Iskander-M" breaches KIEV defenses.. and Putin paralyzes the "Patriot" system! 🔥🇺🇦 pic.twitter.com/afF3puBYOZ
Μια σειρά άδεια καθίσματα: Απούσα η αντιπολίτευση από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
Παραιτήθηκε από διευθυντής του Ανδρουλάκη ο Γιώργος Παπαβασιλείου - Είχε κάνει αποθεωτικές αναρτήσεις για Μητσοτάκη, Δένδια, Δημητριάδη
Με χτυπούσε χωρίς να σταματά, ήταν το πιο τρομακτικό βράδυ της ζωής μου, λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
