Τουλάχιστον 26 τραυματίες στην επιδρομή της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Ρωσία Drones

Τουλάχιστον 26 τραυματίες στην επιδρομή της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για να αποκρούσει την επιδρομή και συντρίμμια drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν ζημιές και πυρκαγιές

Τουλάχιστον 26 τραυματίες στην επιδρομή της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τουλάχιστον 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι παιδιά, τραυματίστηκαν στη ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας τη νύχτα, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές μέσω Telegram η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για να αποκρούσει την επιδρομή και συντρίμμια drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν ζημιές και πυρκαγιές, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές αρχές.

Δυο κτίρια, 9ώροφη και 16ώροφη πολυκατοικία, «χτυπήθηκαν» ανέφερε παράλληλα νωρίτερα ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, χωρίς ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη περίπτωση να διευκρινίσει αν τα πλήγματα έγιναν απευθείας ή κατέπεσαν συντρίμμια.

Τα θύματα «δέχονται ιατρική βοήθεια» και κάποια «εισήχθησαν σε νοσοκομεία», σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, που δεν ξεκαθάρισε πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή τους.

Και οι δύο πλευρές στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας αρνούνται πως βάζουν εσκεμμένα αμάχους στον πόλεμο, αλλά τα θύματα είναι χιλιάδες, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην ουκρανική πλευρά.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Μια σειρά άδεια καθίσματα: Απούσα η αντιπολίτευση από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Παραιτήθηκε από διευθυντής του Ανδρουλάκη ο Γιώργος Παπαβασιλείου - Είχε κάνει αποθεωτικές αναρτήσεις για Μητσοτάκη, Δένδια, Δημητριάδη

Με χτυπούσε χωρίς να σταματά, ήταν το πιο τρομακτικό βράδυ της ζωής μου, λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης