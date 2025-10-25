Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Ντνιπροπετρόφσκ
Πόλεμος στην Ουκρανία Κίεβο Επίθεση Πύραυλοι Drones Νεκροί

Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας «εννέα βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M» και «64 drones εφόδου» στη διάρκεια της νύχτας

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας διασώστης, έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα από ρωσικούς πυραύλους στην Ουκρανία το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

«Ένας διασώστης σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε ύστερα από επαναλαμβανόμενα πλήγματα πυραύλων στην κοινότητα Πετροπαβλίφσκα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ», στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


Στην ίδια περιοχή, «σκοτώθηκε ακόμα μια γυναίκα και επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν», δήλωσε το υπουργείο, σημειώνοντας ότι «προκλήθηκαν ζημιές σε πυροσβεστικά οχήματα, πολυκατοικίες και καταστήματα».



Η Μόσχα στοχοθέτησε επίσης το Κίεβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν δέκα άλλοι, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Τιμούρ Τκατσένκο.

Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας «εννέα βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M» και «64 drones εφόδου» καθώς και άλλων τύπων, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, που δήλωσε ότι κατέστρεψε 50 drones και τέσσερις πυραύλους.


