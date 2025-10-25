Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Ντνιπροπετρόφσκ
Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας «εννέα βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M» και «64 drones εφόδου» στη διάρκεια της νύχτας
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας διασώστης, έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα από ρωσικούς πυραύλους στην Ουκρανία το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.
«Ένας διασώστης σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε ύστερα από επαναλαμβανόμενα πλήγματα πυραύλων στην κοινότητα Πετροπαβλίφσκα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ», στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στην ίδια περιοχή, «σκοτώθηκε ακόμα μια γυναίκα και επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν», δήλωσε το υπουργείο, σημειώνοντας ότι «προκλήθηκαν ζημιές σε πυροσβεστικά οχήματα, πολυκατοικίες και καταστήματα».
Η Μόσχα στοχοθέτησε επίσης το Κίεβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν δέκα άλλοι, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Τιμούρ Τκατσένκο.
Η Ρωσία εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας «εννέα βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M» και «64 drones εφόδου» καθώς και άλλων τύπων, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, που δήλωσε ότι κατέστρεψε 50 drones και τέσσερις πυραύλους.
Two people killed and 12 more injured by the Russian attack on Kyiv this morning.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 25, 2025
Despite everything, life in Kyiv continues. We are very tired but we move forward. https://t.co/d7UCJd8IOT pic.twitter.com/OYOp3co1gp
Russian Iskander ballistic missiles targeted an energy infrastructure facility in the city of Kiev. pic.twitter.com/eKhlRVQ5bY— ayden (@squatsons) October 25, 2025
#Ukraine #Russia #War Russia launched overnight attacks on the Dnipropetrovsk region. pic.twitter.com/cimIwoOLD3— BreakingNews World (@Breking911World) October 25, 2025
