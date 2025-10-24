Βρετανία: Ποινή κάθειρξης 42 ετών σε έναν Κολομβιανό για τη δολοφονία και τον διαμελισμό ενός ζευγαριού
Βρετανία: Ποινή κάθειρξης 42 ετών σε έναν Κολομβιανό για τη δολοφονία και τον διαμελισμό ενός ζευγαριού
Ο Γιόστιν Αντρές Μοσκουέρα καταδικάστηκε για την δολοφονία του Άλμπερτ Αλφόνσο και του Πολ Λονγκγουόρθ ον Ιούλιο του 2024
Ένας Κολομβιανός, που δολοφόνησε δύο άνδρες στο δυτικό Λονδίνο και μετέφερε μέλη των διαμελισμένων πτωμάτων τους σε βαλίτσες στη νοτιοδυτική Αγγλία καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 42 ετών.
Ο Γιόστιν Αντρές Μοσκουέρα, ηλικίας 35 ετών, καταδικάστηκε τον Ιούλιο για τη δολοφονία του Άλμπερτ Αλφόνσο, 62 ετών και του Πολ Λονγκγουόρθ, ηλικίας 71 ετών, στο διαμέρισμά τους τον Ιούλιο του 2024. Εισαγγελείς είπαν πως ο δράστης χτύπησε τον Λονγκγουόρθ με ένα σφυρί και μαχαίρωσε τον Αλφόνσο μέχρι θανάτου, αφού το ζευγάρι είχε συνευρεθεί ερωτικά.
Κατόπιν, αποκεφάλισε και διαμέλισε και τα δύο θύματα, τοποθετώντας μέλη του σώματός τους σε βαλίτσες και ταξίδεψε στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, όπου εγκατέλειψε τις αποσκευές στην κρεμαστή Γέφυρα Κλίφτον.
Ο ίδιος δήλωσε αθώος σε δύο κατηγορίες για φόνο, όμως παραδέχθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια του Αλφόνσο, υποστηρίζοντας πως έχασε τον έλεγχο αφού ο Αλφόνσο σκότωσε τον Λονγκγουόρθ και απείλησε την οικογένειά του.
Επιπλέον, ο Μοσκουέρα παραδέχθηκε την ενοχή του για τρεις νέες κατηγορίες κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας.
Ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν, ο οποίος περιέγραψε τους φόνους ως «απολύτως ειδεχθή εγκλήματα» επέβαλε σήμερα ποινή ισόβιας κάθειρξης με ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα έκτισης τα 42 έτη, στο δικαστήριο του Γουλγουίτς.
«Η τραγωδία τους ήταν πως εσύ, ο Γιόστιν Μοσκουέρα, μπήκες στις ζωές τους και την 11η Ιουλίου τον περασμένο χρόνο, τους σκότωσες και τους δύο. Αποδέχομαι πως υπήρξε μια οικονομική ανισορροπία, που αποτέλεσε τον λόγο για να διαπράξεις αυτούς τους φόνους, όμως αυτό δεν ισοδυναμεί με οποιαδήποτε μείωση ποινής», σημείωσε ο δικαστής.
BREAKING: Yostin Mosquera jailed for minimum of 42 years for murdering Albert Alfonso and Paul Longworth before dumping their remains in suitcases near Clifton Suspension Bridge.https://t.co/G8gDzyqv3Q— Sky News (@SkyNews) October 24, 2025
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Fi0s3Aailh
