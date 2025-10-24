Γάζα: Οι τόνοι ερειπίων είναι 10 φορές το βάρος του Empire State Building, σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), σχεδόν τα δύο τρίτα των ερειπίων δημιουργήθηκαν κατά τους πρώτους πέντε μήνες του πολέμου