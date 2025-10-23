ΕΕ: Κυρώσεις σε Ρώσο πανεπιστημιακό που δίδασκε... πώς να παρακάμπτονται οι κυρώσεις

επέβαλε σήμερα ταξιδιωτική απαγόρευση και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων στον πρύτανη κορυφαίου πανεπιστημίου τηςο οποίος νωρίτερα εφέτος άρχισε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σχετικά με τον τρόπο παράκαμψης των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τηνΤα μέτρα της ΕΕ κατά του, που είναι πρύτανης της Ανώτερης Σχολής Οικονομικών του Εθνικού Ερευνητικού Πανεπιστημίου, συνιστούν μέρος του πολύ ευρύτερου 19ου πακέτου κυρώσεων κατά τηςγια την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.