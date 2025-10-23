Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
ΕΕ: Κυρώσεις σε Ρώσο πανεπιστημιακό που δίδασκε... πώς να παρακάμπτονται οι κυρώσεις
Ο Νικίτα Ανίσιμοφ ξεκίνησε νωρίτερα φέτος σε πανεπιστήμιο της Μόσχας ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σχετικά με τον τρόπο παράκαμψης των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε σήμερα ταξιδιωτική απαγόρευση και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων στον πρύτανη κορυφαίου πανεπιστημίου της Μόσχας ο οποίος νωρίτερα εφέτος άρχισε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σχετικά με τον τρόπο παράκαμψης των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
Τα μέτρα της ΕΕ κατά του Νικίτα Ανίσιμοφ, που είναι πρύτανης της Ανώτερης Σχολής Οικονομικών του Εθνικού Ερευνητικού Πανεπιστημίου, συνιστούν μέρος του πολύ ευρύτερου 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.
