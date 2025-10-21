Τζο Μπάιντεν: Ολοκλήρωσε τον κύκλο ακτινοθεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη
Η θεραπεία κράτησε περίπου πέντε εβδομάδες - Ο 82χρονος Μπάιντεν διαγνώστηκε με καρκίνο τον Μάιο
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν ολοκλήρωσε την Δευτέρα τον κύκλο ακτινοθεραπείας για την αντιμετώπιση του επιθετικού καρκίνου του προστάτη, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.
Η συγκεκριμένη θεραπεία διήρκεσε αρκετές εβδομάδες και, σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Μπάιντεν αισθάνεται «καλά», χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό από την ιατρική του ομάδα αν θα χρειαστεί περαιτέρω ακτινοβολίες.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εκπρόσωπος του πρώην προέδρου είχε δηλώσει: «Ως μέρος του σχεδίου θεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία».
Το NBC News, επικαλούμενο πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, είχε αναφέρει τότε ότι η θεραπεία αναμενόταν να διαρκέσει πέντε εβδομάδες.
Ο 82χρονος Μπάιντεν διαγνώστηκε με καρκίνο τον Μάιο. Εκπρόσωπος του τότε είχε δηλώσει ότι η ασθένεια είχε «βαθμολογία Gleason 9 (Grade Group 5) με μεταστάσεις στα οστά» και φαινόταν «ευαίσθητη στις ορμόνες», επιτρέποντας έτσι την αντιμετώπισή της.
Μετά την αρχική διάγνωση την άνοιξη, ο Μπάιντεν εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη που δέχθηκε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
«Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους. Όπως πολλοί από εσάς, η Τζιλ και εγώ μάθαμε ότι είμαστε πιο δυνατοί στα σπασμένα μέρη μας», έγραψε ο Μπάιντεν στην πλατφόρμα X, μοιραζόμενος μια φωτογραφία του ίδιου, της πρώην πρώτης κυρίας Τζιλ Μπάιντεν και της γάτας τους, της Γουίλοου.
