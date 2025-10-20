Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στα βόρεια του Παρισιού: Γκρέμισε γερανούς, «σήκωσε» στέγες, δείτε βίντεο
Ο ανεμοστρόβιλος έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού
Ο υπουργός είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω του ανεμοστρόβιλου.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωση δείχνουν τρεις γερανούς να γκρεμίζονται από τον ανεμοστρόβιλο που χτύπησε τα προάστια του Παρισιού.
Δείτε βίντεο
🌪️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées ! (© hakim.9212) pic.twitter.com/7rpZuOpzSv— Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025
Tornado hits Ermont & Eaubonne, Val-d'Oise, France. 1 dead, multiple injured.— GeoTechWar (@geotechwar) October 20, 2025
Heavy damage, 3 cranes down, many roofs blown off, trees uprooted.
Serious destruction in these municipalities. #tornade pic.twitter.com/8nRLUNBQDz
🌪️ Une tornade a été signalée à Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Elle a fait des dégâts notables, arrachant plusieurs toitures. (© Florence Krupski) pic.twitter.com/zgw0pfpF8a— Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025
NOW: Footage shows damaged vehicles on a roadway in Ermont, France after getting struck by tornado debris. #Ermont #ValdOisepic.twitter.com/3QxF1UN7sb— Noteworthy News (@newsnoteworthy) October 20, 2025
‼️ [ 🇫🇷 FRANCE ]— Life Info (@life_Info__) October 20, 2025
🔸️ Vidéo des dégâts, particulièrement impressionnants, après le passage d'une #tornade dans plusieurs communes du Val-d'Oise, dont #Ermont. Plusieurs victimes ont été signalées. pic.twitter.com/li7SYIvxtL
