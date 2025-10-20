Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Κρεμλίνο: Η Μόσχα θα ενισχύσει τις σχέσεις με το Ιράν
Κρεμλίνο: Η Μόσχα θα ενισχύσει τις σχέσεις με το Ιράν
Η Μόσχα έχει στενές σχέσεις με την Τεχεράνη
Η Ρωσία είναι έτοιμη να επεκτείνει τη συνεργασία με το Ιράν σε όλους τους τομείς, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.
Η Μόσχα έχει στενές σχέσεις με την Τεχεράνη και καταδίκασε τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις νωρίτερα φέτος που έγιναν με δεδηλωμένο στόχο να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.
Η Μόσχα έχει στενές σχέσεις με την Τεχεράνη και καταδίκασε τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις νωρίτερα φέτος που έγιναν με δεδηλωμένο στόχο να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.
Ειδήσεις σήμερα:
Έμπειροι οι ληστές «κομάντο» στο Λούβρο, τι μπορούν να κάνουν τα βασιλικά κοσμήματα - Πώς έγινε η ιστορική διάρρηξη μέσα σε λίγα λεπτά
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος
Σκάνδαλο με τον «δυτικό» γάμο της κόρης του στενότερου συμβούλου του Χαμενεΐ στο Ιράν - Το αποκαλυπτικό νυφικό και η διαρροή του βίντεο
Έμπειροι οι ληστές «κομάντο» στο Λούβρο, τι μπορούν να κάνουν τα βασιλικά κοσμήματα - Πώς έγινε η ιστορική διάρρηξη μέσα σε λίγα λεπτά
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος
Σκάνδαλο με τον «δυτικό» γάμο της κόρης του στενότερου συμβούλου του Χαμενεΐ στο Ιράν - Το αποκαλυπτικό νυφικό και η διαρροή του βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα