Κρεμλίνο: Η Μόσχα θα ενισχύσει τις σχέσεις με το Ιράν
Κρεμλίνο Ιράν Ρωσία Μόσχα

Η Μόσχα έχει στενές σχέσεις με την Τεχεράνη

Η Ρωσία είναι έτοιμη να επεκτείνει τη συνεργασία με το Ιράν σε όλους τους τομείς, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα έχει στενές σχέσεις με την Τεχεράνη και καταδίκασε τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις νωρίτερα φέτος που έγιναν με δεδηλωμένο στόχο να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.

