Διάσωση 91 μεταναστών στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα - Δυο νεκροί εξαιτίας κατάποσης καυσίμου στο αμπάρι
Οι μετανάστες είναι υπήκοοι Πακιστάν, Ερυθραίας και Σομαλίας - Ανάμεσά τους μια γυναίκα και πέντε ανήλικοι
Η ιταλική ακτοφυλακή ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι διέσωσε 91 ανθρώπους που επέβαιναν σε πλεούμενο με μετανάστες ανοικτά από τη νήσο Λαμπεντούζα (νότια), προσθέτοντας όμως πως δύο από αυτούς βρέθηκαν νεκροί.
«Κατά την επιθεώρηση των τμημάτων κάτω από το κατάστρωμα» βρέθηκαν μετανάστες «σε σοβαρή κατάσταση» και «δυο πτώματα, αρρένων αμφότερα», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.
Οι επιζώντες – 85 άνδρες, γυναίκα και πέντε που πιστεύεται πως είναι ανήλικοι – αποβιβάστηκαν και κάποιοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ελικόπτερο.
Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANSA, οι δυο μετανάστες πέθαναν εξαιτίας κατάποσης καυσίμου στο αμπάρι, ενώ άλλοι 14 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
Οι μετανάστες είναι υπήκοοι Πακιστάν, Ερυθραίας και Σομαλίας, κατά την ίδια πηγή.
Τα νερά ανοικτά από τη Λαμπεντούζα μετατράπηκαν ήδη σε θέατρο ακόμη μιας τραγωδίας με πρωταγωνιστές μετανάστες την Παρασκευή, όταν κάπου 30 άνθρωποι κηρύχτηκαν αγνοούμενοι έπειτα από ναυάγιο.
