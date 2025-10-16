Ισραήλ: Έχει στείλει στις ΗΠΑ και τους μεσολαβητές πληροφορίες για τις τοποθεσίες των σορών των ομήρων
Ισραήλ: Έχει στείλει στις ΗΠΑ και τους μεσολαβητές πληροφορίες για τις τοποθεσίες των σορών των ομήρων
Οι οικογένειες των ομήρων ζήτησαν από τον Νετανιάχου να καθυστερήσει την εφαρμογή της εκεχειρίας όσο η παλαιστινιακή οργάνωση δεν παραδίδει τις σορούς - Ειδική ομάδα διασωστών για τους νεκρούς στέλνει η Τουρκία στη Λωρίδα της Γάζας
Τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με την τοποθεσία των σορών των ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, έχει μοιραστεί το Ισραήλ με τις χώρες που μεσολαβούν, σύμφωνα με έναν Ισραηλινό αξιωματούχο.
«Σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους μεσολαβητές», τόνισε ο αξιωματούχος, «το Ισραήλ ασκεί πίεση για να ολοκληρωθεί η φάση της επιστροφής όλων των σορών που κρατούνται από τη Χαμάς».
Θυμίζεται πως, μετά τις δύο χθεσινοβραδινές επιστροφές, υπάρχουν 19 σοροί που παραμένουν ακόμα στη Γάζα, με τη Χαμάς να έχει παραδεχτεί πως δυσκολεύεται να τις εντοπίσει στα συντρίμμια.
Παράλληλα, οι οικογένειες των ομήρων ζήτησαν από την κυβέρνηση Νετανιάχου να καθυστερήσει την εφαρμογή της εκεχειρίας όσο η παλαιστινιακή οργάνωση δεν παραδίδει τις σορούς.
Ειδική ομάδα διασωστών για τους νεκρούς στέλνει η Τουρκία
Η Τουρκία θα συμμετάσχει στην έρευνα για τον εντοπισμό των νεκρών που βρίσκονται κάτω από σωρούς ερειπίων στη Λωρίδα της Γάζας, στέλνοντας μια ειδική ομάδα διασωστών, ανέφεραν πηγές του υπουργείου Άμυνας.
Οι έρευνες θα γίνουν από τους διασώστες της Afad, της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών και επειγουσών καταστάσεων.
«Μια ομάδα της Afad θα αναλάβει την έρευνα» είπε ένας Τούρκος αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι ήδη «81 μέλη της υπηρεσίας βρίσκονται επί τόπου, υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών».
Οι διασώστες αυτής της ομάδας επιχειρούν συχνά σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως στους σεισμούς που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία. Η Afad λέει ότι τα τελευταία χρόνια έχει εκτελέσει αποστολές διάσωσης σε περισσότερες από 50 χώρες και στις πέντε ηπείρους, όπως στη Σομαλία, τα Παλαιστινιακά Εδάφη, τον Ισημερινό, τις Φιλιππίνες, το Νεπάλ, την Υεμένη, τη Μοζαμβίκη και το Τσαντ.
