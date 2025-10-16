Ισραήλ: Έχει στείλει στις ΗΠΑ και τους μεσολαβητές πληροφορίες για τις τοποθεσίες των σορών των ομήρων

Οι οικογένειες των ομήρων ζήτησαν από τον Νετανιάχου να καθυστερήσει την εφαρμογή της εκεχειρίας όσο η παλαιστινιακή οργάνωση δεν παραδίδει τις σορούς - Ειδική ομάδα διασωστών για τους νεκρούς στέλνει η Τουρκία στη Λωρίδα της Γάζας