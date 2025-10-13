Ανάλυση CNN: Τα τρία ερωτήματα που ζητούν απάντηση μέσα σε 24 ώρες μετά το deal για τη Γάζα

Η τύχη του, σημειώνει το άρθρο, υπενθυμίζει γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη όσο η Χαμάς επιβιώνει με τα όπλα στη Γάζα. Γι’ αυτό, πέρα από τον εορτασμό της απελευθέρωσης, το ουσιαστικό ζητούμενο τωνείναι η πλήρης εφαρμογή του 20 σημείων σχεδίου Τραμπ — του πιο φιλόδοξου, αλλά και πιο αμφίρροπου σχεδίου ειρήνης στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες.