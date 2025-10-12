Ζελένσκι και Μακρόν μίλησαν τηλεφωνικά για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας
Ζελένσκι και Μακρόν μίλησαν τηλεφωνικά για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ρωσία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διεθνή συγκυρία, καθώς η προσοχή των χωρών είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με αντικείμενο τις άμεσες ανάγκες της ουκρανικής αεράμυνας, είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δίνοντας έμφαση στα συστήματα και τους πυραύλους που απαιτούνται για την προστασία των ουκρανικών πόλεων από τις ρωσικές επιθέσεις.
Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Γαλλία για τη συνεχή υποστήριξή της, επισημαίνοντας: «Ευχαριστώ τη Γαλλία, που κάνει τόσα πολλά για να προστατεύσει τις ζωές μας. Ενημέρωσα τον πρόεδρο Μακρόν για τις προτεραιότητές μας, και πρώτα απ’ όλα για την αεράμυνα – τα απαραίτητα συστήματα και τους πυραύλους».
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ρωσία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διεθνή συγκυρία, καθώς η προσοχή των χωρών είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή και σε εσωτερικά ζητήματα.
«Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν γίνει πιο ύπουλες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι συζήτησαν τρόπους αντιμετώπισης των επιθέσεων αυτών και τη διεύρυνση του προγράμματος PURL, το οποίο αφορά την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας.
Κατά τη συνομιλία, οι δύο ηγέτες συντόνισαν επίσης τις επαφές τους με άλλους εταίρους και τα διπλωματικά γεγονότα που προγραμματίζονται για τις επόμενες εβδομάδες.
«Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία», κατέληξε ο Ζελένσκι.
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath δύο χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο
Συνέλαβαν στο Μεξικό τον Έλληνα που βύθισε τη Σουηδία στο σκοτάδι των συμμοριών - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος από τα Πιστιανά Άρτας
Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Γαλλία για τη συνεχή υποστήριξή της, επισημαίνοντας: «Ευχαριστώ τη Γαλλία, που κάνει τόσα πολλά για να προστατεύσει τις ζωές μας. Ενημέρωσα τον πρόεδρο Μακρόν για τις προτεραιότητές μας, και πρώτα απ’ όλα για την αεράμυνα – τα απαραίτητα συστήματα και τους πυραύλους».
I spoke with President @EmmanuelMacron. I am grateful to France for doing so much to defend life.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025
I informed him about our priority needs – first and foremost, air defense systems and missiles. Russia is now taking advantage of the moment – the fact that the Middle East and… pic.twitter.com/xnvo5yl5iM
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ρωσία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διεθνή συγκυρία, καθώς η προσοχή των χωρών είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή και σε εσωτερικά ζητήματα.
«Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν γίνει πιο ύπουλες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι συζήτησαν τρόπους αντιμετώπισης των επιθέσεων αυτών και τη διεύρυνση του προγράμματος PURL, το οποίο αφορά την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας.
Κατά τη συνομιλία, οι δύο ηγέτες συντόνισαν επίσης τις επαφές τους με άλλους εταίρους και τα διπλωματικά γεγονότα που προγραμματίζονται για τις επόμενες εβδομάδες.
«Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία», κατέληξε ο Ζελένσκι.
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath δύο χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο
Συνέλαβαν στο Μεξικό τον Έλληνα που βύθισε τη Σουηδία στο σκοτάδι των συμμοριών - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος από τα Πιστιανά Άρτας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα