Ζελένσκι και Μακρόν μίλησαν τηλεφωνικά για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με αντικείμενο τις άμεσες ανάγκες της ουκρανικής αεράμυνας, είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δίνοντας έμφαση στα συστήματα και τους πυραύλους που απαιτούνται για την προστασία των ουκρανικών πόλεων από τις ρωσικές επιθέσεις.Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Γαλλία για τη συνεχή υποστήριξή της, επισημαίνοντας: «Ευχαριστώ τη Γαλλία, που κάνει τόσα πολλά για να προστατεύσει τις ζωές μας. Ενημέρωσα τον πρόεδρο Μακρόν για τις προτεραιότητές μας, και πρώτα απ’ όλα για την αεράμυνα – τα απαραίτητα συστήματα και τους πυραύλους».Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ρωσία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διεθνή συγκυρία, καθώς η προσοχή των χωρών είναι στραμμένη στη Μέση Ανατολή και σε εσωτερικά ζητήματα.«Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν γίνει πιο ύπουλες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι συζήτησαν τρόπους αντιμετώπισης των επιθέσεων αυτών και τη διεύρυνση του προγράμματος PURL, το οποίο αφορά την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας.Κατά τη συνομιλία, οι δύο ηγέτες συντόνισαν επίσης τις επαφές τους με άλλους εταίρους και τα διπλωματικά γεγονότα που προγραμματίζονται για τις επόμενες εβδομάδες.«Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία», κατέληξε ο Ζελένσκι.