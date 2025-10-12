ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

Τουλάχιστον 37 οι νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές στο Μεξικό
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό Πλημμύρες

Τουλάχιστον 37 οι νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές στο Μεξικό

Χτυπήθηκαν 31 από τις 32 πολιτείες της χώρας, από τις οποίες οι τέσσερις πιο σοβαρά

Τουλάχιστον 37 οι νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές στο Μεξικό
Πλημμύρες που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 37 ανθρώπους στο Μεξικό αυτή την εβδομάδα και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σε 31 από τις 32 πολιτείες της χώρας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, προκάλεσαν υπερχειλίσεις ποταμών, πλημμύρες σε ολόκληρες κοινότητες, κατολισθήσεις και καταρρεύσεις δρόμων και γεφυρών.

Οι τέσσερις πολιτείες που υπέστησαν τα πιο βαριά πλήγματα είναι η Ιδάλγο (κεντρικά), Πουέμπλα (νοτιοανατολικά), Βερακρούς (ανατολικά) και Κερέταρο (κεντρικά), σύμφωνα με τον νέο απολογισμό. Τα φαινόμενα οφείλονται σε τροπικό σύστημα στον Κόλπο του Μεξικού.

Τον πιο βαρύ απολογισμό θυμάτων, με 22 νεκρούς, κατέγραψε η Ιδάλγο. Άλλοι εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πουέμπλα, πέντε στη Βερακρούς, που εκτείνεται κατά μήκος των ακτών στον Κόλπο του Μεξικού και ένας στην Κερέταρο.

Πάνω από 35.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές, κυρίως εξαιτίας των υπερχειλίσεων ποταμών, που ανάγκασαν ολόκληρες οικογένειες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες οδήγησαν επίσης στο κλείσιμο πολλών δρόμων εξαιτίας κατολισθήσεων, ενώ αναφέρθηκαν επίσης διακοπές της ηλεκτροδότησης και προβλήματα στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.

Ο στρατός επρόκειτο να συμμετάσχει στη διανομή βοήθειας, καθώς ανέπτυξε πάνω από 5.400 μέλη του και υλικό, ιδίως οχήματα.

Στη χώρα έχουν καταγραφεί πολύ περισσότερες βροχοπτώσεις από ό,τι συνήθως από την αρχή της χρονιάς, ειδικά στην πρωτεύουσα, όπου σημειώθηκε ρεκόρ.

Κλείσιμο
Ο μετεωρολόγος Ισίδρο Κάνο είπε στο AFP ότι οι εντατικές βροχοπτώσεις από την Πέμπτη προκλήθηκαν από την αλλαγή της εποχής και τον σχηματισμό σύννεφων καθώς θερμές και υγρές αέριες μάζες από τον Κόλπο του Μεξικού κινήθηκαν προς τις κορυφές βουνών. Ψυχρό μέτωπο ερχόμενο από βορρά επίσης αύξησε τις βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας, πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

Το protothema στο κέντρο του Τελ Αβίβ: Πάνω από 150.000 άνθρωποι στη συγκέντρωση των συγγενών για τους ομήρους - Δείτε βίντεο

Πέθανε στα 79 της χρόνια η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης