Τουλάχιστον 37 οι νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές στο Μεξικό

Κλείσιμο

Πλημμύρες που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 37 ανθρώπους στο Μεξικό αυτή την εβδομάδα και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σε 31 από τις 32 πολιτείες της χώρας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, προκάλεσαν υπερχειλίσεις ποταμών, πλημμύρες σε ολόκληρες κοινότητες, κατολισθήσεις και καταρρεύσεις δρόμων και γεφυρών.Οι τέσσερις πολιτείες που υπέστησαν τα πιο βαριά πλήγματα είναι η Ιδάλγο (κεντρικά), Πουέμπλα (νοτιοανατολικά), Βερακρούς (ανατολικά) και Κερέταρο (κεντρικά), σύμφωνα με τον νέο απολογισμό. Τα φαινόμενα οφείλονται σε τροπικό σύστημα στον Κόλπο του Μεξικού.Τον πιο βαρύ απολογισμό θυμάτων, με 22 νεκρούς, κατέγραψε η Ιδάλγο. Άλλοι εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πουέμπλα, πέντε στη Βερακρούς, που εκτείνεται κατά μήκος των ακτών στον Κόλπο του Μεξικού και ένας στην Κερέταρο.Πάνω από 35.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές, κυρίως εξαιτίας των υπερχειλίσεων ποταμών, που ανάγκασαν ολόκληρες οικογένειες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.Οι βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες οδήγησαν επίσης στο κλείσιμο πολλών δρόμων εξαιτίας κατολισθήσεων, ενώ αναφέρθηκαν επίσης διακοπές της ηλεκτροδότησης και προβλήματα στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.Ο στρατός επρόκειτο να συμμετάσχει στη διανομή βοήθειας, καθώς ανέπτυξε πάνω από 5.400 μέλη του και υλικό, ιδίως οχήματα.Στη χώρα έχουν καταγραφεί πολύ περισσότερες βροχοπτώσεις από ό,τι συνήθως από την αρχή της χρονιάς, ειδικά στην πρωτεύουσα, όπου σημειώθηκε ρεκόρ.Ο μετεωρολόγος Ισίδρο Κάνο είπε στο AFP ότι οι εντατικές βροχοπτώσεις από την Πέμπτη προκλήθηκαν από την αλλαγή της εποχής και τον σχηματισμό σύννεφων καθώς θερμές και υγρές αέριες μάζες από τον Κόλπο του Μεξικού κινήθηκαν προς τις κορυφές βουνών. Ψυχρό μέτωπο ερχόμενο από βορρά επίσης αύξησε τις βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας, πρόσθεσε.