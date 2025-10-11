«Η συμφωνία για τη Γάζα δείχνει τον δρόμο και για την Ουκρανία» - Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ζελένσκι
«Η συμφωνία για τη Γάζα δείχνει τον δρόμο και για την Ουκρανία» - Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ζελένσκι

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο προέδρων διεξήχθη την επομένη μίας εκ των σφοδρότερων ρωσικών επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου

«Η συμφωνία για τη Γάζα δείχνει τον δρόμο και για την Ουκρανία» - Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ζελένσκι
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε, σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη το απόγευμα του Σαββάτου, με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα στο Telegram ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γιέρμακ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνεχάρη τον Αμερικανό ομόλογό του για το «εξαιρετικό επίτευγμά» του στην εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα κατά τη διάρκεια μιας «πολύ θετικής και παραγωγικής» τηλεφωνικής συνομιλίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «αν ένας πόλεμος μπορεί να σταματήσει σε μια περιοχή, τότε σίγουρα μπορούν να σταματήσουν και άλλοι πόλεμοι, συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού πολέμου».


Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας και τους τρόπους ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας της χώρας, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο X, «καθώς και τις συγκεκριμένες συμφωνίες στις οποίες εργαζόμαστε για να το εξασφαλίσουμε αυτό».

«Πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα από τη ρωσική πλευρά να εμπλακεί σε πραγματική διπλωματία - αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δύναμης. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε!», είπε.

Η τηλεφωνική επικοινωνία διεξήχθη την επομένη μίας εκ των σφοδρότερων ρωσικών επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου χθες στο Κίεβο, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «ασκήσει πιέσεις» στον Βλαντιμίρ Πούτιν προκειμένου να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ουκρανίας.

