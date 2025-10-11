«Η συμφωνία για τη Γάζα δείχνει τον δρόμο και για την Ουκρανία» - Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Ζελένσκι

Πράσινη, ευφυής και ανθεκτική Αθήνα: Ο πολίτης στο επίκεντρο της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διήμερο στρατηγικό συνέδριο «Η Αθήνα του Μέλλοντος», που διοργάνωσε η ΔΑΕΜ Α.Ε. στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.
I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025