Μια χώρα 40.000 κατοίκων με μισθούς που φτάνουν τα 8.000 ευρώ - Το φαινόμενο του Λιχτενστάιν

Ανάμεσα στα εντυπωσιακά βουνά των Άλπεων
βρίσκεται ένα από τα μικρότερα, αλλά πλουσιότερα κράτη της Ευρώπης
– το Λιχτενστάιν
. Το πριγκιπάτο, γνωστό για τη σταθερή του οικονομία και την υψηλή ποιότητα ζωής, αναζητά ανά περιόδους εργαζόμενους από ολόκληρη την Ευρώπη, μέσα από το δίκτυο EURES (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης).
Μια μικρή χώρα με μεγάλη οικονομική δύναμη
Το Λιχτενστάιν, το οποίο συνορεύει με την Ελβετία
και την Αυστρία
, διαθέτει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα στον κόσμο και κατατάσσεται σταθερά ανάμεσα στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης
. Παρότι η έκτασή του είναι μικρή, η βιομηχανική και τραπεζική του δραστηριότητα είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένες, προσφέροντας δεκάδες επαγγελματικές ευκαιρίες για όσους αναζητούν εργασία και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Μισθοί και παροχές
Οι αποδοχές στη χώρα είναι ιδιαίτερα ελκυστικές — σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 8.000 ευρώ μηνιαίως
, ανάλογα με τη θέση και την εμπειρία. Οι αμοιβές για πιο βασικά επαγγέλματα ξεκινούν από περίπου 2.600 ευρώ, ενώ για ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης μπορεί να φτάσουν έως και τα 10.000 ευρώ
.
Πέρα από τους ανταγωνιστικούς μισθούς, σε αρκετές θέσεις προσφέρεται και δωρεάν στέγαση, καθιστώντας τη μετεγκατάσταση πιο εύκολη για νέους εργαζομένους και οικογένειες.
Ποιοι μπορούν να εργαστούν στο Λιχτενστάιν
Αν και δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λιχτενστάιν ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
(ΕΟΧ), γεγονός που επιτρέπει σε πολίτες των χωρών αυτών να εργαστούν εκεί με σχετική ευκολία.
Η γνώση της γερμανικής γλώσσας
θεωρείται βασικό πλεονέκτημα, αν και δεν είναι απόλυτη προϋπόθεση. Οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων – από τεχνικούς και εργάτες logistics, μέχρι κομμωτές και οικιακές βοηθούς.
Οι άδειες παραμονής
κυμαίνονται από 12 μήνες έως και 10 έτη
, ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης, και όλες οι αγγελίες δημοσιεύονται μέσω της πλατφόρμας EURES.
Ένα φορολογικό περιβάλλον που προσελκύει
Ένα ακόμη πλεονέκτημα του Λιχτενστάιν είναι το ευνοϊκό του φορολογικό σύστημα
. Οι φόροι για επιχειρήσεις και εργαζόμενους παραμένουν χαμηλοί, ενώ αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση. Παράλληλα, το κράτος τηρεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαφάνειας και συνεργάζεται με τις ευρωπαϊκές αρχές στην ανταλλαγή οικονομικών πληροφοριών.
Ο συνδυασμός ισχυρής οικονομίας, υψηλών εισοδημάτων και σταθερού φορολογικού πλαισίου καθιστά το Λιχτενστάιν έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς
εργασίας στην Ευρώπη — έναν πραγματικό «παράδεισο» για όσους επιδιώκουν επαγγελματική ασφάλεια και ζωή ανάμεσα στα πιο όμορφα τοπία των Άλπεων.