Ιταλία: Γενική απεργία και διαδηλώσεις υπέρ της Γάζας μετά τον αποκλεισμό του στολίσκου
Η απεργία προκάλεσε καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ιταλίας, ενώ μικρότερες αναταράξεις καταγράφηκαν στα αεροδρόμια
Δεκάδες χιλιάδες Ιταλοί κατέβηκαν την Παρασκευή στους δρόμους σε όλη τη χώρα, συμμετέχοντας στη γενική απεργία που κήρυξαν τα συνδικάτα σε ένδειξη στήριξης προς το στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε αυτή την εβδομάδα από το Ισραήλ.
Στη Ρώμη, διαδηλωτές ξεκίνησαν από την κεντρική Πιάτσα Βιτόριο με κατεύθυνση τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης, καθώς και πανό με συνθήματα.
Σύμφωνα με το Reuters, η απεργία προκάλεσε καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ιταλίας, ενώ μικρότερες αναταράξεις καταγράφηκαν στα αεροδρόμια. Στη Ρώμη και στο Μιλάνο τα δρομολόγια του μετρό συνεχίστηκαν κανονικά.
Παράλληλα με τις διαδηλώσεις στην Ιταλία, συγκεντρώσεις αλληλεγγύης προς την ανθρωπιστική αποστολή καταγράφονται σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν.
Οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις συνεχίζονται και το Σάββατο, με μαζικό συλλαλητήριο στη Ρώμη που αναμένεται να κλείσει έναν κύκλο ημερών κινητοποιήσεων, οι οποίες κατά διαστήματα σημαδεύτηκαν από επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία.
Το βράδυ της Πέμπτης, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν ειρηνική πορεία από το Κολοσσαίο, ενώ στο Τορίνο σημειώθηκαν βανδαλισμοί σε συνεδριακό κέντρο και στο Μιλάνο άγνωστοι έβαψαν με κόκκινη μπογιά και γκράφιτι άγαλμα έξω από τον καθεδρικό ναό Ντουόμο.
Η ιταλική κυβέρνηση επέκρινε την απεργία. Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υποστήριξε ότι η αποχή από την εργασία «για χάρη της Γάζας» χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για ένα μεγαλύτερο Σαββατοκύριακο.
Sciopero generale, nuova giornata di mobilitazione in tutta Italia per Gaza e per gli attivisti della Flotilla. #ANSA pic.twitter.com/9yypZb8CM8— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 3, 2025
