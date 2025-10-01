Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ: Διχασμένοι στην Κοπεγχάγη οι ηγέτες για τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Η πρόταση να χρησιμοποιηθούν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της άμυνας και της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας εγείρει πολλά ερωτήματα, τόνισε επίσης ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου«Δεν μπορείς να παίρνεις τόσο εύκολα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε άλλο κράτος», δήλωσε ο. «Όλες οι προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες, αλλά πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργήσουν στην πράξη και ότι γνωρίζουμε ποιος θα φέρει τελικά την ευθύνη γι' αυτές».Από την άλλη πλευρά ο πρωθυπουργός της Σουηδίας,τάχθηκε υπέρ της χρήσης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με «πιο επιθετικό τρόπο» για την υποστήριξη της Ουκρανίας.«Είμαι απόλυτα υπέρ αυτού... είναι απλώς απαράδεκτο να υπάρχουν όλα αυτά τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία και να θεωρούνται ρωσικά ίδια κεφάλαια χωρίς καμία πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν υπέρ της Ουκρανίας», είπε σε δημοσιογράφους.Η πρόταση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της άμυνας και της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά, εφόσον καλύπτονται οι νομικοί και οικονομικοί κίνδυνοι, ανέφερε από την πλευρά του ο Ολλανδός πρωθυπουργόςυποστήριξε την κίνηση, όπως δήλωσε ο Φινλανδός πρωθυπουργός. «Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό και βιώσιμο, μακροπρόθεσμο πακέτο για την Ουκρανία και (το να το κάνουμε αυτό) μέσω παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι μια πολύ καλή ιδέα και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό», σημείωσε ο Φινλανδρός πρωθυπουργός.Τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο για να βοηθήσουν την Ουκρανία, τόνισε ο πρωθυπουργός της ΕσθονίαςΗ πρωθυπουργός της Λετονίαςεπανέλαβε ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.Την προηγούμενη εβδομάδα ο Γερμανός καγκελάριοςσε άρθρο του που δημοσιεύεται στους Financial Times με τίτλο «και καλεί την ΕΕ να χρησιμοποιήσει περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας τα οποία έχουν «παγώσει» μετά την εισβολή στην Ουκρανία, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί έτσι η πολεμική προσπάθεια της χώρας και να αναδειχθεί η δύναμη αντοχής έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Ο Μερτς πρότεινε ένα δάνειο ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία να δοθεί στην Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη - μέλη θα χρειαστεί να παρέχουν τις σχετικές εγγυήσεις.