Η νίκη του PAS στη Μολδαβία δίνει ισχυρή εντολή για την ένταξη στην ΕΕ, λέει η πρόεδρος Σάντου

Περίπου είκοσι κόμματα και ανεξάρτητοι υποψήφιοι έλαβαν μέρος στις εκλογές στη χώρα αυτή που αριθμεί περίπου 2,4 εκατομμύρια κατοίκους και τουλάχιστον ένα εκατομμύριο αποδήμους οι οποίοι κλήθηκαν επίσης να ψηφίσουν, μια διασπορά που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην επανεκλογή της προέδρου Μάγια Σάντου το 2024.Οιήταν ανταγωνιστικές αλλά αμαυρώθηκαν από σοβαρά περιστατικά ξένης ανάμιξης, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της αποστολής παρατηρητών του ΟΑΣΕ. Η Πάουλα Καρντόσο, συν-συντονίστρια της βραχυπρόθεσμης αποστολής παρατηρητών του ΟΑΣΕ, δήλωσε πως η απόφαση των Μολδαβών αξιωματούχων να αποκλείσουν δύο κόμματα μερικές ημέρες πριν από τις εκλογές υπονόμευσε τη «νομική βεβαιότητα του καθεστώτος των συμμετεχόντων και περιόρισε το δικαίωμά τους να επιδιώξουν αποτελεσματική θεραπεία».