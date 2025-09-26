Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Ρωσία: Το άθικτο τμήμα των αγωγών του Nord Stream θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί γρήγορα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο
«Η υπόλοιπη γραμμή θα μπορούσε να αρχίσει να λειτουργεί αυτή τη στιγμή» δήλωσε ο Πεσκόφ - Έχουν καταστραφεί οι δύο από τους τέσσερις αγωγούς μετά την έκρηξη του 2022
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι το εναπομείναν τμήμα των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream που μετέφεραν φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία το οποίο είχε ανατιναχθεί πριν από τρία χρόνια, θα μπορούσε να τεθεί σύντομα σε λειτουργία.
«Η υπόλοιπη γραμμή βρίσκεται εκεί και θα μπορούσε να αρχίσει να λειτουργεί αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
Το σύστημα Nord Stream αποτελείται από δύο διπλούς αγωγούς, τον Nord Stream 1 (NS1) και τον Nord Stream 2 (NS2), που διασχίζουν τον βυθό της Βαλτικής Θάλασσας και φτάνουν στη Γερμανία. Μόνο ένας από τους τέσσερις αγωγούς, μέρος του NS2, παρέμεινε άθικτος μετά τις εκρήξεις του 2022.
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει τον Μάιο ότι η διασφάλιση ότι ο Nord Stream 2 δεν θα τεθεί σε λειτουργία, ήταν μέρος των προσπαθειών για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία ώστε να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Ο Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία ελπίζει ότι θα ολοκληρωθεί μια έρευνα για τις εκρήξεις υπό γερμανική ηγεσία.
Τον περασμένο μήνα, ένας Ουκρανός συνελήφθη στην Ιταλία ως ύποπτος για την πραγματοποίηση των επιθέσεων, για τις οποίες η Ρωσία κατηγορεί άμεσα το Κίεβο. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις και η Ουκρανία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.
Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 και χαρακτηρίσθηκαν τόσο από τη Μόσχα όσο και από τη Δύση ενέργεια δολιοφθοράς, περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τις προμήθειες φυσικού αερίου της Ρωσίας προς την Ευρώπη.
Ο Πεσκόφ επανέλαβε σήμερα τη θέση του Κρεμλίνου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν εν μέρει την ευθύνη για την ενορχήστρωση των επιθέσεων.
«Ποιος, ας πούμε, το ανέχτηκε αυτό; Λοιπόν, είναι προφανές ότι χωρίς τη γνώση της κυβέρνησης (Τζο) Μπάιντεν, στις ΗΠΑ, τέτοιες ενέργειες από την πλευρά της Ουκρανίας και του καθεστώτος του Κιέβου θα ήταν αδύνατες», δήλωσε ο Πεσκόφ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρνηθεί οποιονδήποτε ρόλο στην επίθεση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι εκρήξεις του 2022
