Φιλιππίνες: 3 νεκροί μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 400.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους
Φιλιππίνες: 3 νεκροί μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 400.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους
Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εκτοπισμένοι μετά το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος σάρωσε το βόρειο άκρο της χώρας
Οι αρχές των Φιλιππίνων απομάκρυναν σήμερα 400.000 κατοίκους και επιβεβαίωσαν τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων, μετά το πλήγμα που επέφερε η σφοδρή τροπική καταιγίδα Μπουαλόι στο αρχιπέλαγος, το οποίο εξακολουθεί να πλήττεται από τον τυφώνα Ραγκάσα.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Κλαούντιο Γιουγκότ, επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στην περιοχή Μπίκολ η οποία καλύπτει το νότιο Λουσόν, δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν τοίχοι και ξεριζώθηκαν δέντρα κατά τη διάρκεια της καταιγίδας Μπουαλόι.
Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το AFP δείχνουν ανθρώπους να χρησιμοποιούν βάρκες ή να περπατούν μέσα σε νερό που έφτανε μέχρι τη μέση τους για να μετακινηθούν σε πλημμυρισμένους δρόμους νοτιότερα, στα νησιά Βισάγιας στις κεντρικές Φιλιππίνες.
Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εκτοπισμένοι μετά το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος σάρωσε το βόρειο άκρο της χώρας και προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων στις αρχές της εβδομάδας.
Αυτές οι καταιγίδες σημειώνονται την ώρα που η οργή μεταξύ των πολιτών της χώρας αυξάνεται εξαιτίας ενός σκανδάλου διαφθοράς που αφορά ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία φέρεται να κόστισαν στους φορολογούμενους δισεκατομμύρια δολάρια.
Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 20 καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες με τις φτωχότερες περιοχές της χώρας να πλήττονται συνήθως περισσότερο.
Οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί πιο συχνά και έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Καντάφι εκδικείται από τον... τάφο του τον Σαρκοζί και τη Δύση - Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Με ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα ξεκινά η αλλαγή του καιρού - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ο Κλαούντιο Γιουγκότ, επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στην περιοχή Μπίκολ η οποία καλύπτει το νότιο Λουσόν, δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν τοίχοι και ξεριζώθηκαν δέντρα κατά τη διάρκεια της καταιγίδας Μπουαλόι.
STORM AFTERMATH. Severe Tropical Storm #OpongPH knocked out power in Masbate City's homes and business establishments when it lashed through Masbate province. Video taken Friday (Sept. 26, 2025) morning shows toppled electric posts, some flattened homes and blown off roofs. |… pic.twitter.com/SfkAw10KEk— Philippine News Agency (@pnagovph) September 26, 2025
Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το AFP δείχνουν ανθρώπους να χρησιμοποιούν βάρκες ή να περπατούν μέσα σε νερό που έφτανε μέχρι τη μέση τους για να μετακινηθούν σε πλημμυρισμένους δρόμους νοτιότερα, στα νησιά Βισάγιας στις κεντρικές Φιλιππίνες.
Χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εκτοπισμένοι μετά το πέρασμα του τυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος σάρωσε το βόρειο άκρο της χώρας και προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων στις αρχές της εβδομάδας.
Αυτές οι καταιγίδες σημειώνονται την ώρα που η οργή μεταξύ των πολιτών της χώρας αυξάνεται εξαιτίας ενός σκανδάλου διαφθοράς που αφορά ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία φέρεται να κόστισαν στους φορολογούμενους δισεκατομμύρια δολάρια.
PRAYING FOR EVERYONE’S SAFETY— News5 (@News5PH) September 25, 2025
Naobserbahan ang mamula-mulang kalangitan sa Calbayog, Samar ngayong Biyernes ng umaga, September 26.
Dala ito ng kaulapang dulot ng Bagyong #OpongPH.
Ayon sa 5 a.m. update ng DOST-PAGASA, nakataas ang Signal No. 3 sa lungsod.
📸: Radyo… pic.twitter.com/ZgNIUHbNoR
Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 20 καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες με τις φτωχότερες περιοχές της χώρας να πλήττονται συνήθως περισσότερο.
Οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί πιο συχνά και έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Καντάφι εκδικείται από τον... τάφο του τον Σαρκοζί και τη Δύση - Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Με ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα ξεκινά η αλλαγή του καιρού - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα