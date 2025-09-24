Συνάντηση του Τράμπ με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
Ντόναλντ Τραμπ Αντόνιο Γκουτέρες ΟΗΕ

Συνάντηση του Τράμπ με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών

Συζήτησαν τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία

Συνάντηση του Τράμπ με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Ο Γενικός Γραμματέας καλωσόρισε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη και υπενθύμισε τη «διαχρονική δυναμική συμβολή» των Ηνωμένων Πολιτειών στην υποστήριξη του Οργανισμού και εξέφρασε «ευγνωμοσύνη για αυτήν τη στήριξη από την ίδρυση του ΟΗΕ».

Συζήτησαν τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία.



Ο Γενικός Γραμματέας αναγνώρισε «τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την επίλυση συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο» και εξέφρασε «τη διάθεση των Ηνωμένων Εθνών να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επιδίωξη της ειρήνης».


