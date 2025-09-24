Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Συνάντηση του Τράμπ με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
Συνάντηση του Τράμπ με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
Συζήτησαν τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.
Ο Γενικός Γραμματέας καλωσόρισε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη και υπενθύμισε τη «διαχρονική δυναμική συμβολή» των Ηνωμένων Πολιτειών στην υποστήριξη του Οργανισμού και εξέφρασε «ευγνωμοσύνη για αυτήν τη στήριξη από την ίδρυση του ΟΗΕ».
Συζήτησαν τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ο Γενικός Γραμματέας αναγνώρισε «τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την επίλυση συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο» και εξέφρασε «τη διάθεση των Ηνωμένων Εθνών να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην επιδίωξη της ειρήνης».
Trump meets with UN Secretary-General Guterres.pic.twitter.com/z9Q0V2AiKl— Clash Report (@clashreport) September 23, 2025
