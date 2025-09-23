Να μην πέσουμε στην παγίδα κλιμάκωσης του Πούτιν, ζητά ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Πιστόριους

«Να μην πέσουμε στην παγίδα της κλιμάκωσης», ζήτησε ο υπουργός 'Αμυνας, αναφερόμενος στις πρόσφατες παραβιάσεις ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και drones.Ο υπουργός Εξωτερικώνδήλωσε από την πλευρά του ότι, εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίψει οριστικά τις προσκλήσεις για διαπραγματεύσεις, «θα υπάρξουν και αυστηρότερες αμερικανικές κυρώσεις» σε βάρος της«Δεν θα κάνουμε αυτή την χάρη στον», να εμπλακούμε στρατιωτικά, δήλωσε ο κ. Πιστόριους κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε νωρίτερα απόψε με τον υπουργό 'Αμυνας της Σουηδίας Πολ Γιόνσον, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αισθητή επιθετικότητα στα περιστατικά παραβιάσεων. «Αυτό αποτελεί άλλωστε προϋπόθεση ώστε να επέμβουμε κινητικά, φυσικά και σωματικά», τόνισε, αναφερόμενος στις εκκλήσεις για κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Συμμαχίας.«Οι απερίσκεπτες απαιτήσεις να καταρρίψουμε οτιδήποτε ή να κάνουμε μια επίδειξη δύναμης είναι οι λιγότερο χρήσιμες από όλες (…) Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς: Δεν θα επιτρέψουμε να προκληθούμε, αλλά είμαστε εδώ και θα αναχαιτίζουμε. Θα παρακολουθούμε στενά τι συμβαίνει και θα τους συνοδεύσουμε. Ανεκτικοί και υπομονετικοί, αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε εδώ και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κάνουμε περισσότερα», πρόσθεσε ο υπουργός 'Αμυνας.Ο Σουηδός ομόλογός του ζήτησε ταυτόχρονα ενίσχυση της παρουσίας του ΝΑΤΟ στην ανατολική πλευρά και τόνισε ότι «έχει έρθει η ώρα για αλληλεγγύη και πρακτική δράση».Από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε ότι αναμένει αυστηρότερες κυρώσεις από τις ΗΠΑ σε βάρος της Μόσχας. Όπως είπε, η συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και η αυστηροποίηση του καθεστώτος κυρώσεων βρέθηκαν στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης κατά την συνάντηση των εκπροσώπων των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7), η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο περιθώριο των εργασιών στον ΟΗΕ. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προετοιμάσει το 19ο πακέτο κυρώσεων, συζητήθηκε παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ότι «οι ΗΠΑ βλέπουν επίσης αυτή την επιλογή».Είναι σαφές, δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ, ότι «θα μπορέσουμε να διευθετήσουμε αυτή την σύγκρουση μόνο εάν ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν αντιληφθεί τελικά ότι ο συνεχής ρεβανσισμός του είναι αδιέξοδος και ότι πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Υπάρχει, πρόσθεσε, μια ευκαιρία για τον Ρώσο πρόεδρο να αποδεχθεί την πρόσκληση για διαπραγματεύσεις. «Αλλά θα πρέπει να γνωρίζει ότι, εάν την απορρίψει οριστικά, θα επιβληθούν και αμερικανικές κυρώσεις», προειδοποίησε ο Γιόχαν Βάντεφουλ.