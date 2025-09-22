Συνεδριάζει το συμβούλιο ασφαλείας της Ρωσίας - Αναμένεται σημαντική δήλωση Πούτιν, είπε ο Πεσκόφ
Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία Συμβούλιο Ασφαλείας Ντμίτρι Πεσκόφ

Συνεδριάζει το συμβούλιο ασφαλείας της Ρωσίας - Αναμένεται σημαντική δήλωση Πούτιν, είπε ο Πεσκόφ

Τις τελευταίες μέρες, εκτός από τη συνεχιζόμενη εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις για τη σειρά παραβιάσεων στους εναέριους χώρους Πολωνίας και Εσθονίας

Σημαντικές ανακοινώσεις θα κάνει τη Δευτέρα ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε συνάντηση με μέλη του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξη Τύπου.

«Στα μέσα της ημέρας, κάποια στιγμή μετά τις 14:00-14:30 (τοπική ώρα), αναμένουμε ότι ο πρόεδρος θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θα είναι μια συνάντηση εργασίας με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και αναμένουμε μια σημαντική δήλωση από τον πρόεδρο Πούτιν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες μέρες, εκτός από τη συνεχιζόμενη εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις για τη σειρά παραβιάσεων στους εναέριους χώρους Πολωνίας και Εσθονίας, είτε με drones ή με αεροσκάφη.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε σχετικά και είπε πως θα σταθεί στο πλευρό της ΕΕ αν συνεχιστούν οι προκλήσεις της Μόσχας.  



