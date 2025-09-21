Ο Μακρόν ζητά την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα για να ανοίξει πρεσβεία η Γαλλία στην Παλαιστίνη

Η Γαλλία αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, μαζί με τουλάχιστον 10 χώρες, κατά τη διάρκεια συνόδου τη Δευτέρα στην στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη