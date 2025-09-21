Ο Μακρόν ζητά την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα για να ανοίξει πρεσβεία η Γαλλία στην Παλαιστίνη
Η Γαλλία αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, μαζί με τουλάχιστον 10 χώρες, κατά τη διάρκεια συνόδου τη Δευτέρα στην στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη
Η Γαλλία θέτει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα πρεσβείας στην Παλαιστίνη την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, παραμονή της αναγνώρισης από το Παρίσι ενός παλαιστινιακού κράτους.
Η απελευθέρωσή τους «συνιστά σαφή προϋπόθεση πριν ανοίξουμε πρεσβεία», δήλωσε μιλώντας στα αγγλικά στη συνέντευξη που μαγνησκοπήθηκε την Πέμπτη.
