Ο Μακρόν ζητά την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα για να ανοίξει πρεσβεία η Γαλλία στην Παλαιστίνη
Εμανουέλ Μακρόν Παλαιστίνη Ισραήλ

Ο Μακρόν ζητά την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα για να ανοίξει πρεσβεία η Γαλλία στην Παλαιστίνη

Η Γαλλία αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, μαζί με τουλάχιστον 10 χώρες, κατά τη διάρκεια συνόδου τη Δευτέρα στην στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη

Ο Μακρόν ζητά την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα για να ανοίξει πρεσβεία η Γαλλία στην Παλαιστίνη
Η Γαλλία θέτει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα πρεσβείας στην Παλαιστίνη την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, παραμονή της αναγνώρισης από το Παρίσι ενός παλαιστινιακού κράτους.

Η απελευθέρωσή τους «συνιστά σαφή προϋπόθεση πριν ανοίξουμε πρεσβεία», δήλωσε μιλώντας στα αγγλικά στη συνέντευξη που μαγνησκοπήθηκε την Πέμπτη.

Η Γαλλία αναμένεται να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, μαζί με τουλάχιστον 10 χώρες, κατά τη διάρκεια συνόδου τη Δευτέρα στην στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

