Ο Τραμπ παροτρύνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να κινηθεί κατά πολιτικών του αντιπάλων
«Δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο, αυτό καταστρέφει τη φήμη μας και την αξιοπιστία μας», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

«Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, τώρα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χθες, Σάββατο, ασκώντας πιέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει σε διώξεις εναντίον πολιτικών του αντιπάλων, δύο από τους οποίους κατηγορούνται για απάτη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social που απευθύνεται όπως φαίνεται στην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, ο Αμερικανός πρόεδρος επικρίνει την καθυστέρηση σε ενδεχόμενη άσκηση διώξεων σε βάρος του γερουσιαστή της Καλιφόρνια Άνταμ Σιφ και της γενικής εισαγγελέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, που είναι μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος.

Αυτοί κατηγορούνται από τον αξιωματούχο της Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης Μπιλ Πουλτ, σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, για παραποίηση εγγράφων σχετικά με αιτήματα για δάνεια ακινήτων.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο, αυτό καταστρέφει τη φήμη μας και την αξιοπιστία μας», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας ότι διάβασε δεκάδες μηνύματα που ζητούν τη δίωξη του Σιφ και της Τζέιμς, αλλά και του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ, ο οποίος κατηγορείται από τον Τραμπ ότι είπε ψέματα στο Κογκρέσο.

Την Παρασκευή, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Έρικ Σίμπερτ, ο οποίος είχε αρνηθεί να προχωρήσει στην άσκηση δίωξης κατά της Λετίσια Τζέιμς, επικαλούμενος έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, παραιτήθηκε, αφού ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ζήτησε την αποχώρησή του.

Η Λετίσια Τζέιμς, σφοδρή αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε εξασφαλίσει την καταδίκη του στην καταβολή προστίμου σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίου πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Η καταδίκη αυτή για απάτη ακυρώθηκε στα τέλη Αυγούστου από εφετείο της πολιτείας της Νέας Υόρκης, το οποίο έκρινε το πρόστιμο αυτό «υπερβολικό», ενώ η Τζέιμς ανακοίνωσε από την πλευρά της την πρόθεσή της να αμφισβητήσει την απόφαση αυτή.

«Τον απέλυσα (σ.σ.: τον Σίμπερτ) και υπάρχει μια ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, και πολλοί δικηγόροι και νομικοί εμπειρογνώμονες λένε το ίδιο πράγμα», σημείωσε ο Τραμπ στην ανάρτησή του, αναφερόμενος όπως φαίνεται στις έρευνες που έχουν στο στόχαστρο την Τζέιμς.

Αργότερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι πρότεινε την Λίντσεϊ Χάλιγκαν, σύμβουλο του Λευκού Οίκου, για να αντικαταστήσει τον Έρικ Σίμπερτ, κρίνοντας πως η Παμ Μπόντι «χρειάζεται έναν σκληρό εισαγγελέα» στο πλευρό της «για να κάνει να προχωρήσουν τα πράγματα».

«Για το τίποτα»

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο Άνταμ Σιφ, που ήταν τότε μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, είχε ηγηθεί της διαδικασίας που είχε κινηθεί για πιθανή καθαίρεσή του.

Ο Τραμπ είχε στη συνέχεια απαλλαγεί από τη Γερουσία από αυτά που του προσάπτονταν, κατόπιν ξανά το 2021 ύστερα από δεύτερη διαδικασία παραπομπής του.

«Με έβαλαν στο στόχαστρο με μια διαδικασία καθαίρεσης δύο φορές και με κατηγόρησαν (5 φορές!) ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΤΩΡΑ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

