Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
ΗΠΑ: Δεν θα επιβάλουμε πρόσθετους δασμούς στην Κίνα αν δεν το κάνουν πρώτα οι Ευρωπαίοι, είπε ο Μπέσεντ
ΗΠΑ: Δεν θα επιβάλουμε πρόσθετους δασμούς στην Κίνα αν δεν το κάνουν πρώτα οι Ευρωπαίοι, είπε ο Μπέσεντ
Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην περικοπή των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ
Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα για να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα, αν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν κάνουν το ίδιο στην Κίνα και την Ινδία, δήλωσε σήμερα ο Σκοτ Μπέσεντ.
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ τόνισε, στη διάρκεια δηλώσεων που έκανε στο Reuters και στο Bloomberg ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην περικοπή των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο και στον τερματισμό του πολέμου της στην Ουκρανία.
«Περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν το μερίδιό τους τώρα, και δεν προχωράμε χωρίς τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Μπέσεντ, όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς στα κινεζικά προϊόντα που σχετίζονται με το ρωσικό πετρέλαιο, ενώ έχει ήδη προηγηθεί η επιβολή πρόσθετων δασμών 25% στις ινδικές εισαγωγές από τον Τραμπ.
Ειδήσεις σήμερα:
Τόκιο 2025: Ο συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο, πίσω από τον ανίκητο Ντουπλάντις - Δείτε βίντεο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της
«Η δράση φέρνει αντίδραση, η ψυχολογία του είναι χάλια», λέει η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα μετά τη σύλληψη του μουσικού
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ τόνισε, στη διάρκεια δηλώσεων που έκανε στο Reuters και στο Bloomberg ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην περικοπή των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο και στον τερματισμό του πολέμου της στην Ουκρανία.
«Περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν το μερίδιό τους τώρα, και δεν προχωράμε χωρίς τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Μπέσεντ, όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς στα κινεζικά προϊόντα που σχετίζονται με το ρωσικό πετρέλαιο, ενώ έχει ήδη προηγηθεί η επιβολή πρόσθετων δασμών 25% στις ινδικές εισαγωγές από τον Τραμπ.
Ειδήσεις σήμερα:
Τόκιο 2025: Ο συγκλονιστικός Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο, πίσω από τον ανίκητο Ντουπλάντις - Δείτε βίντεο
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της
«Η δράση φέρνει αντίδραση, η ψυχολογία του είναι χάλια», λέει η μητέρα του Γιάννη Μάλαμα μετά τη σύλληψη του μουσικού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα