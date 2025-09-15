ΗΠΑ: Δεν θα επιβάλουμε πρόσθετους δασμούς στην Κίνα αν δεν το κάνουν πρώτα οι Ευρωπαίοι, είπε ο Μπέσεντ
Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Δασμοί Δασμοί Τραμπ Ινδία Κίνα Σκοτ Μπέσεντ

Οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην περικοπή των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιβάλει πρόσθετους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα για να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα, αν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν κάνουν το ίδιο στην Κίνα και την Ινδία, δήλωσε σήμερα ο Σκοτ Μπέσεντ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ τόνισε, στη διάρκεια δηλώσεων που έκανε στο Reuters και στο Bloomberg ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην περικοπή των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο και στον τερματισμό του πολέμου της στην Ουκρανία.

«Περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν το μερίδιό τους τώρα, και δεν προχωράμε χωρίς τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Μπέσεντ, όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς στα κινεζικά προϊόντα που σχετίζονται με το ρωσικό πετρέλαιο, ενώ έχει ήδη προηγηθεί η επιβολή πρόσθετων δασμών 25% στις ινδικές εισαγωγές από τον Τραμπ.


