Αυτά είναι τα drones που ξεφτίλισαν την Ευρώπη

Το Politico τα περιέγραψε ως χαρακτηριστικό δείγμα του νέου τρόπου πολέμου: απλά υλικά, χαμηλό κόστος, μαζική χρήση, και δυσανάλογο κόστος αναχαίτισης από την άλλη πλευρά. Η ΝΑΤΟϊκή αντίδραση ενεργοποίησε αεροσκάφη και αντιαεροπορικά, όμως το επεισόδιο ανέδειξε κενά στη θωράκιση απέναντι σε μικρά, αργά και χαμηλοϊπτάμενα UAV.