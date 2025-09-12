Αυτά είναι τα drones που ξεφτίλισαν την Ευρώπη
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα drones που ξεφτίλισαν την Ευρώπη

Ένα κοπάδι από υπερ-φθηνά, «χειροποίητα» ρωσικά drones – με άτρακτο από ξύλο/κόντρα πλακέ και αφρό – ήταν αυτά που παραβίασαν την πολωνική εναέρια ζώνη.

Αυτά είναι τα drones που ξεφτίλισαν την Ευρώπη
UPD:
Το Politico τα περιέγραψε ως χαρακτηριστικό δείγμα του νέου τρόπου πολέμου: απλά υλικά, χαμηλό κόστος, μαζική χρήση, και δυσανάλογο κόστος αναχαίτισης από την άλλη πλευρά. Η ΝΑΤΟϊκή αντίδραση ενεργοποίησε αεροσκάφη και αντιαεροπορικά, όμως το επεισόδιο ανέδειξε κενά στη θωράκιση απέναντι σε μικρά, αργά και χαμηλοϊπτάμενα UAV.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης