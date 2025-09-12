Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Αυτά είναι τα drones που ξεφτίλισαν την Ευρώπη
Ένα κοπάδι από υπερ-φθηνά, «χειροποίητα» ρωσικά drones – με άτρακτο από ξύλο/κόντρα πλακέ και αφρό – ήταν αυτά που παραβίασαν την πολωνική εναέρια ζώνη.
Το Politico τα περιέγραψε ως χαρακτηριστικό δείγμα του νέου τρόπου πολέμου: απλά υλικά, χαμηλό κόστος, μαζική χρήση, και δυσανάλογο κόστος αναχαίτισης από την άλλη πλευρά. Η ΝΑΤΟϊκή αντίδραση ενεργοποίησε αεροσκάφη και αντιαεροπορικά, όμως το επεισόδιο ανέδειξε κενά στη θωράκιση απέναντι σε μικρά, αργά και χαμηλοϊπτάμενα UAV.
