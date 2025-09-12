Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Άμεση απελευθέρωση εργαζομένων του που κρατούνται από τους Χούθι ζητά ο ΟΗΕ
Το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού και της περιουσίας του ΟΗΕ, όπως και το απαραβίαστο των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ, πρέπει να διασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή»
Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασαν με τον πιο έντονο τρόπο την κράτηση τουλάχιστον 21 εργαζομένων των Ηνωμένων Εθνών από τους Χούθι από τις 31 Αυγούστου, καθώς και την αναγκαστική είσοδο σε εγκαταστάσεις του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) και της UNICEF και την κατάσχεση περιουσίας του ΟΗΕ, «πράξεις που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο».
Το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού και της περιουσίας του ΟΗΕ, όπως και το απαραβίαστο των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ, πρέπει να διασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή». Καταδίκασε, επίσης, τις συνεχιζόμενες κρατήσεις προσωπικού από τον ΟΗΕ, εθνικές και διεθνείς ΜΚΟ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διπλωματικές αποστολές.
Με ιδιαίτερη ανησυχία, τα μέλη του ΣΑ αναφέρθηκαν στην τύχη όσων κρατούνται από το 2021, το 2023 και το 2024, όπως και σε εκείνους που συνελήφθησαν πρόσφατα. Απαίτησαν την «άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση όλων» και ξεκαθάρισαν ότι οι απειλές εναντίον όσων παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια είναι «απαράδεκτες».
Εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία» για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Υεμένη, όπου τα επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας παραμένουν ανησυχητικά υψηλά. Προειδοποίησαν ότι οι κρατήσεις εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια κινδυνεύουν να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την ήδη δραματική κρίση.
Τα μέλη του Συμβουλίου ζήτησαν από τους Χούθι να σεβαστούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, διασφαλίζοντας «ασφαλή, ταχεία και απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες που την έχουν ανάγκη». Παράλληλα, τόνισαν ότι «η ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ παραμένει ύψιστης σημασίας» και κάλεσαν τους Χούθι να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και απρόσκοπτη παράδοση βοήθειας στις περιοχές που ελέγχουν.
Το Συμβούλιο χαιρέτισε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του ΟΗΕ μέσω όλων των διαθέσιμων καναλιών για την άμεση και ασφαλή απελευθέρωση των κρατουμένων και επανέλαβε τη δέσμευσή του στην ενότητα, κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης. Επίσης, επιβεβαίωσε την πλήρη στήριξή του στον Ειδικό Απεσταλμένο Χανς Γκρουντμπεργκ για την προώθηση μιας «διαπραγματευμένης, χωρίς αποκλεισμούς, πολιτικής λύσης με ηγεσία και ιδιοκτησία από την Υεμένη», βάσει των συμφωνημένων παραμέτρων και σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου.
